Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu özellik sayesinde, jest ve mimiklerinizi emojilere aktarabiliyordunuz. Elbette bu sistem TrueDepth sensörleri sayesinde mümkün oluyordu. Galaxy S9’da bu tarz bir sensör bulunmadığı için farklı bir emoji sistemi ile karşımıza çıktı. Samsung, S9’un gelişmiş özelliklere sahip ön kamerası ile insan yüzünün sanal profilini çıkartabiliyor. Daha sonra bu emoji hazır kalıplara aktarılarak ortaya kişiye özel emojiler çıkarılıyor.