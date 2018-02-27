Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMUR

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S9 ve S9 Plus modellerini, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi’nde (MWC) tanıttı. 5,8 ve 6,2 inç büyüklüğünde gelen Galaxy serisinin yeni üyeleri gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. İnsan gözünün çalışma prensibinden esinlenen S9’da göz bebeklerinin aydınlık ve karanlığa göre büyüyüp küçülmesi gibi, diyafram aralığı artırılıp azaltılabiliyor. Böylece karanlık ortamlarda daha fazla ışığın, fazla aydınlık ortamlarda ise daha az ışığın içeri girmesini sağlanarak canlı fotoğraflar çekilebiliyor. Yeni modeller, süper ağır çekim özelliğiyle de saniyede 960 kare yakalayabiliyor. Kullanıcılar, 35 farklı seçenek arasından fon müziği ayarlayıp, istediği sosyal medyada paylaşabiliyor.



PARMAKTAN ÖLÇME İMKANI

S9 serisi artırılmış gerçeklik (AR) emojileri ile de herkesin kendi emojisini oluşturmasına imkan tanıyor. AR Emoji adı verilen bu özellik kullanıcının 2 boyutlu görüntüsünü analiz edip gerçek hayattaki duygularını istenilen uygulamada paylaşılabilecek 3 boyutlu modeller hâline getiriyor. Bunlara ek olarak Samsung ilk defa stereo ses sistemiyle tüketicinin karşısına çıkıyor. Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, kullanıcılar için artık görselliğin daha ön plana çıktığını belirterek “Bir günde ülkemizde yaklaşık 40 milyon gif dosyasının 40 milyon da emoji karşılıklı olarak gönderiliyor. Gif ve emojiler duygularımızı ifade etme açısından çok önemli rol oynuyor. S9 ile kendi emojinizi oluşturabileceksiniz. Bu özellik eski telefonlarda olmayacak maalesef. Ayrıca cep telefonuna parmağınızı dokunarak tansiyon da ölçebileceksiniz. Çok ciddi bir hassasiyetle ölçüyor” dedi.

Fiyatı 4.599 liradan başlıyor

Türkiye’de 3 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak olan Galaxy S9 ve S9 Plus telefonlar 1 Mart'ta mağazalarda yerini alacak. 64 GB’a sahip Galaxy S9’un fiyatı 4.599 TL olurken, 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri ile gelen Galaxy S9+ ise sırasıyla 5.199 TL, 5.399 TL ve 5.699 TL fiyatla satışa çıkacak. Ayrıca kullanıcılar eski model Samsung telefonlarını geri vererek 4.000 TL’ye kadar indirim hakkı kazanabilecek. 26 Şubat – 22 Mart tarihleri arasında geçerli kampanya ile de, Galaxy S9 ve S9+ satın alanlar, shop.samsung.com/tr’de mobil aksesuar alımlarında geçerli olan 400 TL’lik hediye çeki kazanacak.

Mobil komuta merkezi

Samsung’un yeni SmartThings uygulamasını[ destekleyen ilk cihazlar olan Galaxy S9 ve S9 Plus modelleri, internete bağlanan akıllı cihazları yöneten komuta merkezi görevini üstleniyor. İleri seviye belge düzenleme ve tam ekran oyun oynama yetenekleriyle donatılan yeni nesil Samsung DeX ise kullanıcıların ihtiyaç duyduğu hareketli hayat tarzını destekliyor.