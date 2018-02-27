Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arslan, İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi 2018'de, Haberleşme Genel Müdürlüğü ile Open Networking Foundation (ONF) arasındaki protokol imza törenine katıldı.

Kongrede, Türkiye açısından büyük faydalar sağlayacağına inandıkları bir projenin ilk adımını atmak üzere bir araya gelindiğini dile getiren Arslan, ülkelerin vatandaşlarına sundukları hizmet alanlarında haberleşme altyapılarını yoğun kullandıklarını söyledi.

"3 bin yerleşim yerine daha genişbant hizmeti götüreceğiz"

Operatörlerin coğrafi ve ekonomik nedenlerle yatırım yapamadığı, kırsalda yer alan düşük nüfuslu yerleşim yerlerine yönelik evrensel hizmet kapsamında yürüttükleri projelerle o bölgeleri kapsam altına aldıklarını dile getiren Arslan, bugüne kadar yaklaşık 4 bin yerleşim yerine sabit ve mobil genişbant ile ses hizmetini götürdüklerini, gelecek 3 yılda da benzer durumdaki 3 bin yere daha bu hizmetleri sunacaklarını bildirdi.

Veri merkezlerinin kurulmasına yönelik teşvik mekanizmalarını oluşturmak istediklerini dile getiren Arslan, teşvik mekanizmalarını cazibe merkezi illerin dışındaki büyük illerde de uygulama konusunda çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

Türkiye'den Türk Telekom'un da 15 ortak üyesinden birisi olduğunu, toplamda 140'dan fazla operatör ve üretici üyeye sahip bir mekanizmaya imzalanan mutabakat bildirisi ile ortaklık sürecini başlatacaklarını dile getiren Arslan, "Mutabakat bildirisi ile yeni nesil teknolojilerin, evrensel hizmet kapsamında kurduğumuz mobil haberleşme altyapılarında yerli ve milli katkıları da kapsayacak şekilde geliştirilmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, dünyada bu teknolojileri ilk kez sahada test ederek, geliştiren öncü ülkelerden biri olunacağını ifade ederek, özellikle 5G’ye, nesnelerin internetine ve dijital geleceğe son sürat ilerlerken, Türkiye olarak bu ve bunun gibi adımlarla yarışta ön plana çıkılacağını söyledi.

Anlaşmayla karşılıklı fayda esasına dayalı bir çalışmayı hedeflediklerine dikkati çeken Arslan, "Bu çalışmada, ONF tarafından açık kaynaklı, şebeke fonksiyonu sanallaştırma ve yazılım tanımlı şebeke teknolojileri kullanılarak geliştirilen bir ürünü test etmiş olacağız." dedi.

Yazılım tanımlı şebeke teknolojileri ve şebeke fonksiyonu sanallaştırma teknolojileriyle artık mobil şebekelerin yönetiminin, tamamen yazılım tabanlı bir hale geldiğini bildiren Arslan, şebeke fonksiyonları ve servislerin donanım teknolojisinden bağımsız olarak daha esnek bir şekilde yönetilebildiğini kaydetti.

Türkiye'de test edilecek bu teknolojiyle şebeke yönetim ve merkezi işletim kısmının (M-CORD) geliştirilmesi, baz istasyonu kaynaklarının gerçek zamanlı programlanabilir şekilde yönetilmesi (ProgRAN) alanlarında 5G'ye yönelik çalışma yapılacağını vurgulayan Arslan, bu amaçla yapılacak testlerde, 5G altyapısının da temelini oluşturacak M-CORD ve ProgRAN teknolojilerinin birlikte test edileceğini söyledi.

M-CORD teknolojisiyle bugünün donanım temelli şebeke mimarisini, yatırım ve işletme olarak da çok daha ekonomik, esnek, hızlı gelişime ve yeniliklere adaptasyona uygun olan sanal ve yazılım temelli şebeke yapısına dönüştüreceklerini bildiren Arslan, ProgRAN teknolojisiyle de bir mobil şebekede kullanılan baz istasyonlarının yazılım temelli olarak yönetilmesi, radyo erişim kısmının sanal ve programlanabilir şekilde dilimlenmesinin mümkün hale geleceğini ifade etti.

"Etkin iş birliği sağlamayı planlıyoruz"

Arslan, bu özellikleri kullanarak, sağlıktan endüstriye, güvenlikten afet ve acil durum haberleşmesine kadar birçok sektörde hizmetleri eriştirme şansı yakalayacaklarını anlatarak, 5G'nin altyapısını oluşturan bu teknolojilerin, yapay zekanın da kullanıldığı uygulamalarla desteklendiğinde insan ve toplum yaşamına yönelik yenilikçi, gelişmiş ve kaliteli hizmet sunmanın mümkün hale geleceğini bildirdi.

Türkiye'de ilk testleri yapılacak M-CORD ve ProgRAN teknolojilerini de kapsayacak 5G ile binlerce kilometre uzaktan dahi hassas ameliyatların ve endüstriyel üretim uygulamalarının geliştirilmesinin önünün açılacağını dile getiren Arslan, "Yapılacak saha çalışması ve 5G yeteneklerini keşfetmek için açık kaynaklı proje ürünlerinin test edilmesinde Bakanlık olarak etkin iş birliği sağlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Arslan, ülke olarak 5G'nin arefesinde güncel teknolojileri yakından takip etmek, milli imkanların katkısını geliştirmek ve üretilmesi konusunda gereken bilgi birikimine erişmek istediklerini belirterek, kurdukları altyapılarda yerli ve milli ürün kullanımını artırmayı, teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten, geliştiren ve yön veren bir ülke olmayı amaçladıklarını kaydetti.

Bakan Arslan, bildiri kapsamında yapacakları çalışmalar kapsamında 5G'de öncü ülke olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım atacaklarını söyledi.

Arslan'ın konuşmasının ardından, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç ile ONF İcra Direktörü Guru Parulkar tarafından mutabakat zaptı imzalandı.