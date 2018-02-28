Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, 2020’de hayata geçmesi beklenen 5G’de atağa kalktı. Ulaştırma Bakanlığı, Türk Telekom’un da üyesi olduğu Open Networking Foundation (ONF) ile iş birliği anlaşması imzaladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile ONF Direktörü Guru Parulkar arasında imzalanan iş birliği, 5G kablosuz ağlar için çözüm sunan açık kaynaklı M-CORD altyapısının Evrensel Hizmet Projesi kapsamında, Türkiye’de yapılacak saha çalışmasını içeriyor. Bakan Arslan “Bu anlaşma ile yeni teknoloji ve standartları üretme, dünyada da ilk defa Türkiye’de hızlıca uygulama imkânı yakalayacağız. Söz konusu iş birliğinde Türk Telekom, yeni teknolojilerin test edilmesi ve hayata geçirilmesini sağlayacak. Türkiye, 5G teknolojisini üreten ülke olacak” dedi. ONF ile beraber 5G altyapısının temelini oluşturacak M-CORD ve ProgRAN teknolojilerini test edeceklerini ifade eden Arslan, “Böylece bir doktor bin kilometre ötedeki hastayı hassas cihazlarla uzaktan ameliyat edebilecek. 5G teknolojileri sağlıktan eğitime kadar her alanda hayatımıza girecek. 5G’ye öncü ülke olma konusunda önemli bir adım atmış olacağız” diye konuştu. Yıl sonuna kadar 3 bin yerleşim yerine daha internet götüreceklerini söyleyen Bakan Arslan, şöyle devam etti: 2023 yılında kadar sabit genişbant abone yoğunluğunu yüzde 14’ten yüzde 30’a, mobil genişbant abone yoğunluğunu yüzde 69’dan yüzde 100’e, fiber internet abonesini 2 milyondan 10 milyona ulaştırmak istiyoruz. Hedefimiz, en az 100 megabit hızı, her hane ile buluşturmak...

Türk Telekom’u hazmedemiyorlar

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom’a devlet tarafından el konulacağı ve şirkete bilanço makyajlaması yapıldığına yönelik iddialara cevap verdi. Bakan Arslan, “Türk Telekom’un hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumu yok. Kusura bakmasınlar, ‘Makyajlama ile farklı işlemler yapılıyor’ diyenler; Türkiye’nin göz bebeği olan Türk Telekom’un büyümesini hazmedemeyenlerdir. Oger Telekom, ödemesi gereken, imtiyaz hakkı devri çerçevesinde kamu olarak bize ödenmesi gereken paranın tamamı 2006 yılında ödendi, bu çok net bilinsin. OTAŞ dediğimiz, yüzde 55 hisseye sahip olan Oger Grubu, gidip bankalardan kredi aldı, o kredi karşılığında da kendi sahip olduğu yüzde 55 hisseleri teminat gösterdi. Alınan bu para Türk Telekom’un borcu değil, Türk Telekom’un taahhüt altına girdiği bir borç değil. Bizim için önemli olan, Türk Telekom’un büyüyerek, gelişerek ileriye yürümesi. Türkiye’nin 5G uygulamasında Türk Telekom’un atması gereken adımlar var” dedi.

TAMBU İÇİN PASTA KESTİLER

Türk Telekom’un dijital klavyesi Tambu’nun indirilme sayısı 5 milyona ulaştı. Türk Telekom, TAMBU’nun bu başarısını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan’ın katılımı ile GSMA’da pasta keserek kutladı.