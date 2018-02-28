Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Android 8.0 Oreo ile yüklü gelen Xperia XZ2, 5,7 inç çerçevesiz tasarımı ile dikkat çekiyor. 19 MP bir ana kameranın kullanıldığı modelde, dünyada ilk defa 4K çözünürlüğünde 60 FPS HDR video kaydı özelliği yer alıyor. Model ayrıca süper “slow motion” ve 3 boyutlu nesne tarama özelliğine sahip. 3180 mAh kapasitesinde bataryası bulunan modelde, kablosuz şarj özelliği de mevcut. 64 GB dâhilî depolama kapasitesi ile satışa çıkacak cihaz; siyah, gümüş, yeşil ve pembe olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor. XZ2 Compact ise 5 inç Full HD ekranı ile daha küçük bir yapıda...