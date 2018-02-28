Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mercedes-Benz fuarda, A-Serisi’nde kullanılmaya başlayan yeni multimedya sistemi MBUX’ın lansmanını yaptı. Sezgisel ve eğitsel olarak kullanıcıların davranışlarına göre şekillenebilen MBUX, artırılmış gerçeklik üzerinden harita görüntülemesi yapılabiliyor. Ayrıca Mercedes-Benz akıllı telefon entegrasyonu olan “Mercedes Me” sayesinde, kullanıcılara, akıllı telefon üzerinden, kalan yakıt miktarını görme veya merkezi kilidi açma/kapama gibi imkânlar sunuluyor. Kullanıcı, akıllı telefon üzerinden dört adede kadar sanal anahtar aktive edebiliyor.

Huawei ise, otomobillerle entegre çalışan Mate 10 modelini kullanarak, Porsche Panamera’nın bir noktadan başka bir noktaya sürücüsüz olarak yol almasını sağladı. Telefonun kamerası kumanda paneline dönüşerek, yoldaki nesneleri tarayıp tanımlıyor ve bilgiyi, aracın otomatik sistemlerine Wi-Fi yoluyla iletiyor. Huawei, aracın “akıllı telefonun belleği sayesinde kediler, köpekler, futbol topları ve bisikletler de dâhil olmak üzere 1.000 farklı nesneyi ayırt edebileceğini” açıkladı.