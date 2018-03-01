Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Türk Telekom CEO’su Paul Doany fiberde ortak alt yapı şirketinin pratikte mümkün olmadığını belirterek “GSM operatörleri 2-3 yıldır bu konuyu konuşuyorlar. 25 yıl daha konuşmaya devam ederler.” dedi. Mobil Dünya Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulunan Doany, fiberde paylaşım değil, “mükerrer yatırım” sorunu yaşandığını söyledi. Mükerrer yatırımların azalmasıyla maliyetlerin de düşeceğini ifade eden Doany “Konuya çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Şu an 10 yıllık taahhüt veren operatörlere ciddi indirimler sunuyoruz. Ve bu teklifi ben ilk olarak Turkcell’e yaptım. Tabi akıllarındaki şey o olmadığı için bunu istemediler. Anladıkları zaman bunun onlar için tek çözüm olduğunu ve çok daha ucuza mal edeceklerini görecekler. Turkcell şu an buna ihtiyaç duymuyor ama iki sene sonra ihtiyaç duyacak. Türkiye’de Türkiye’nin şartlarına uygun bir çözüm bulacağız.” diye konuştu.



KÜÇÜKLERDEN BAŞLAYACAĞIZ

Farklı hak ve yükümlülükleri olan taraflar arasında bir ortak alt yapı şirketinden bahsedildiğine dikkat çeken Doany şunları kaydetti: Biz bu kişilerin ne istediğini anlamak için bir araya geldik ama pratikte uygulanacak şeyler değil. Çünkü sabit hatlarda imtiyaz var. 2-3 yıldır bu konuyu konuşuyorlar, 25 yıldır daha konuşmaya devam ederler. Biz konuşan değil yapan taraf olmayı tercih ediyoruz. Biz öncelikle küçük operatörlerden başlayacağız.”



DİKEYE ODAKLANACAĞIZ

Gelecek dönem stratejileri hakkında da bilgi veren Doany enerji, eğitim, sağlık ve akıllı şehirlere odaklanacaklarını bildirdi. Doany “Ses artık öldü, gelecek veride. Teknoloji verinin çok hızlı taşınabileceği seviyeye ulaştı. 3G, 4G derken 5G gelecek ve bu süreçte elinde bağlantı olanla olmayan arasındaki uçurum açılacak. Bu nedenle genişbant penatrasyonu çok önemli. İşletmelerin geleceği kesinlikle daha fazla veri ihtiyacı doğuracak. Biz de işletmelere destek olacağız. Bunu etkili olarak yapabilmek adına da belirli dikeylere odaklanıyoruz. IoT ile enerji, sağılık ve eğitim konularına çok ciddi katkılar sağlayabileceğimize inanıyoruz. Buna e-ticareti de ekleyebiliriz. Bir başka önemli gelişmede akıllı şehirler. Akıllı şehirler için ulaştırma yönetimiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Maliyeti düşük ama değeri çok yüksek. Evlerin bağlanması konusunda da çalışmalar var. Bunu uydu üzerinden yapmayı hedefliyoruz. Maliyetimiz çok düşük olacak.” dedi.

Tambu Arapça ve Almanca da yazacak

Dijital klavye Tambu ile 5 milyon kullanıcıya ulaştıklarını belirten Paul Doany, “Tambu’yu yan hizmet olarak sunmayı planlıyoruz. İki tane operatör ile temas halindeyiz. Üçüncü de ilgileniyor” dedi. Yakında Arapça ve Almanca dil seçeneklerini de ekleyeceklerini vurgulayan Doany, “Klavye aslında müşteri ile aramızda yer alan bir arayüz. Biz müşterinin mobil numarasını almıyoruz. Mahremiyetine saygı duyuyoruz. Bunu kullananların illa Türk Telekom müşterisi olmasına da gerek yok. Bunun içerisine lokasyon bazlı özellikler ve e-ticaretle ilgili hizmetler koyacağız. Klavyede Google’a özel alan olacak. Çok yakında iki yeni hizmetimiz daha gelecek” dedi.