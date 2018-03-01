Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelecek yıl Berlin merkezli PTScientists tarafından gerçekleştirilecek ‘Ay Görevi’ni desteklemek üzere Ay yüzeyinde 4G şebekesini kurmayı planlayan Vodafone, teknoloji ortağı olarak Nokia’yı seçti. PTScientists, özel sektör tarafından finanse edilen ilk Ay inişi olan ‘Ay Görevi’ni Vodafone Almanya ve Audi iş birliği ile gerçekleştirilecek. Ay Görevi, 2019 yılında Cape Canaveral’dan fırlatılacak bir SpaceX Falcon 9 roketi ile başlatılacak. Sistem, bugüne kadar hayata geçirilen en hafif ve uzayda çalışabilecek bir Ultra Kompakt Şebeke’yi de gerçekleştirmiş olacak. Ultra Kompakt Şebeke’nin ağırlığı, bir paket şekerle aynı ağırlıkta, yani 1 kilogramdan az olacak.

Audi quattro keşif araçları, 4G şebekesi sayesinde, 1972’de ilk Ay yürüyüşünde kullanılan NASA Apollo 17 keşif aracı ile iletişim kurarak bilimsel veri ve HD videoları aktarabilecek.