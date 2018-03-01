Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Türkiye’ye mart ayı sonunda girmeye hazırlanan ABD’li online perakende devi Amazon, Türk şirketleriyle ilk resmi görüşmelere başladı. Yıl başından bu yana toptancı ve satıcılarla dirsek temasına geçen firma, Türkiye’de büyük bir ortaklık kurmayı planladığı Turkcell ile Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde bir araya geldi. Turkcell’in Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan Amazon’un Türkiye planlarını şöyle anlattı: Biliyorsunuz ki Amazon dünyanın en büyük markası. Türkiye’de çok stratejik yatırıma hazırlanıyor. Bu yatırım sadece Türkiye için değil markanın Türkiye üzerinden Orta Doğu ülkelerine açılmasının da çok önemli bir parçası. Amazon Turkcell’in Türkiye’deki müşteri ağından faydalanmak istiyor. Dijital servislerimizi kendi ürünleriyle entegre ederek daha fazla müşteriye çok kısa bir zamanda ulaşmak hedefindeler. Amazon, satışını yaptığımız telefonlarda ve dijital platformlarımızda Amazon’un uygulamasının müşteriye hazır biçimde ulaştırılmasını istiyor.



İKİ ŞİRKETE DE İYİ GELECEK

Erkan, Amazon ile planlanan muhtemel anlaşmanın kendilerini ilgilendiren kısmıyla ilgili olarak da şunları söyledi: Amazon’un bizimle iş birliği yapacak olması hem bizi hem de onları daha iyi noktaya taşıyacak. Biz onlara Türkiye’nin hem ekonomik hem de demografik dinamiklerinin çok farklı olduğunu ve planlanan stratejiyi Türkiye’ye göre yeninden gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulunduk. Bizim anlaşma kapsamında Amazon’dan beklentimiz net. Nasıl onlar bizim dağıttığımız telefonlara girmek istiyorsa biz de Amazon’da satılan her telefonun yanına Turkcell’in paketlerinin çeşitli kampanyalarla verilmesini istiyoruz. Bu konuda onların tavrı çok olumlu oldu. Ayrıca Amazon’un verilerini Gebze’deki data center’da saklayabiliriz. Çok hızlı ilerliyoruz. Türkiye e-ticaret pazarında çabucak önemli bir noktaya geleceklerine kesin gözüyle bakıyorum.