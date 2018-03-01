Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde Facebook'ta hummalı bir sistem geliştirme çalışması yürütülüyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de devreye sokulan "yüz tanıma özelliği" de bunlardan biri. Geçtiğimiz aralık ayında Facebook farklı ülkelerde faaliyette olan yüz tanıma teknolojisine açma kapama butonu eklemişti. Nihayet bu özellik Türkiye'deki kullanıcılar için de devreye girdi. Mobil haber kaynağında küçük bir uyarı niteliğinde karşımıza çıkan açma kapama tuşu, kullanıcılara ilk olarak bu teknolojinin özelliklerini açıklayan bir metin sunuyor.

FACEBOOK YÜZ TANIMA ÖZELLİĞİ NEDİR?

Konuyla ilgili bilgi metninde yüz tanıma teknolojisinin korkutucu yanlarını bertaraf etmeye yönelik bir dil kullanılması dikkat çekti. Facebook yüz tanıma özelliği ile birlikte etiketlenmediğiniz fotoğrafları rahatça bulabileceğinizi ve böylece fotoğrafınızı profil resmi olarak kullanan tanımadığınız kişilerden korunabileceğinizi ifade ediyor. Aynı şekilde bu sistemin görme bozukluğu yaşayan kişilere de yardımcı olduğu belirtiliyor.

Eğer bu konuda detaylı bilgi almak istenirse kullanıcılar, Facebook'un hazırladığı siteye yönlendiriliyor. Sitede "Yüz Tanıma"nın kullanıcıya sunduğu özelliklere detaylı bir şekilde yer veriliyor. Facebook’un gizlilik esasları altına konumlanan sitede ayrıca bu ayarın nereden ve nasıl kapatılacağı da ele alınıyor.

FACEBOOK YÜZ TANIMA ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR?

Kullanıcıların karşısına çıkan bu bilgilendirme yazısında "Ayarlara Git"e tıklanırsa doğrudan "Yüz Tanıma" ayarları açılıyor. Facebook kullanıcıları bu bölümde yer alan "Facebook'un fotoğraf ve videolarda seni tanıyabilmesini istiyor musun?" sorusuna ise evet ve hayır seçeneklerinden birini tercih ederek cevap verebiliyor.

Yüz tanıma özelliğinin Facebook'ta geçici olarak "her zaman" açık olduğu ifade ediliyor. Kullanıcılar şimdilik bu özelliği kapatmak istemiyorsa, daha sonra profil üzerinden "Ayarlar"a giderek özelliği devre dışı bırakabilecek. Bunu yapmak için "Diğer" seçeneği üzerinden "Gizlilik Kısayolları"na ulaşmak gerekmekte. Ardından kullanıcılar "Gizlilik" kısayolları altında yer alan "Diğer Ayarlar"a dokunarak "Yüz Tanıma" ayarlarına ulaşabilir.

Türkiye’de yeni devreye giren bu özellik Kanada ve Avrupa Birliği bölgelerinde aktif olarak kullanılamayacak.