Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmit ilçesinde bir otelde düzenlenen programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, küresel hadiselere karşı bilinç oluştuğu takdirde başarının sağlanabileceğini söyledi.

Bayram, projenin gençler için önemli olduğunu vurgulayarak, "Çoğu ülke küresel ısınmayla ilgili önceden önlemler almıştır. Bu sadece bizim derdimiz değil, dünyanın derdidir. Sanayinin ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bu bölgede önlemler almak zorundayız. Çevre bilincini oluşturmamız gerekir. Bu bilinci gençlere aktarmalıyız." diye konuştu.

İl Millî Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ise çevre bilincinin önemine değinerek, okul öncesinden başlayarak bu bilincin çocuklara aşılanması gerektiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara teknolojiyi tanıtma açısından birçok projeyi hayata geçirdiğini belirten Çelik, eğitime verdiği katkılardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Proje Koordinatörü İzmit Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Öğretmeni Hasan Burçin Menteş de projenin eğitim ayağında robotik kodlama konusunda daha önceki yarışmalarda derece alan okulların içerisinden 12 okulun seçildiğini söyledi.

Proje kapsamında 24 öğretmene ileri robotik ve kodlama eğitimi verildiğini aktaran Menteş, "Okullara vereceğimiz robotik ve yenilenebilir enerji setleriyle hedefimiz, ikilim değişikliği, çevre, yenilenebilir enerji, atıkların bertarafı gibi konularda okullardan öğretmenlerimiz tarafından seçilen 25 öğrencinin proje yapmasını sağlamak. Daha sonra 23 Nisan'da yapılacak festivalde okullar projelerini sergileyecekler." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, 12 okula bilgisayar ile robotik ve yenilenebilir enerji setleri dağıtıldı.