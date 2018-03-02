Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK Başkanlığına atanmasının ardından ilk röportajını AA muhabirine verdi.

TÜBİTAK'ın yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalara değinen Mandal, "TÜBİTAK'ın fonksiyonlarının, daha verimli ve hızlı çalışabilmesi, rekabet ortamının ülkemizin ihtiyaçları noktasında artırılabilmesi için yeniden yapılanmaya ihtiyaç var. Bakanlığımızın şu anda kurumsal düzeyde yönettiği bu süreçte yapılacak değişikliklerle TÜBİTAK, kendisine tanımlanan görevi tüm gayret ve çabasıyla yerine getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumun akademi, girişimciler ve iş dünyasınca daha fazla ulaşılabilen bir yapıda çalışması gerektiğini vurgulayan Mandal, böylece oluşan iletişim sürecinin üretim zincirine dönüşeceğini ve ortak akıl yöntemiyle çözüm süreçlerin geliştirileceğini bildirdi. Bilgi ve bilimi topluma daha fazla sevdirmek için de gayret göstereceklerinin altını çizen Mandal, şöyle devam etti:

"TÜBİTAK toplumun her kesimine ulaşmaya çalışıyor ancak bilginin aktarım yöntemleri çok hızlı değişiyor. Gelişen dünyada basılı materyallerin ötesinde, dijital ortam da önem kazanıyor. Yeni nesil çocuk ve gençlerimizin ilgi ve öğrenme yöntemleri hızla farklılaşıyor. Dolayısıyla onlarla kendini konumlandırabilecek ve ilişkilendirebilecek bir TÜBİTAK modeli gerekiyor."

Nitelikli bilgi ve insan hedefi

TÜBİTAK'ın, özellikle Türkiye'nin 2023 yılı ve 11. Kalkınma Planı hedeflerine odaklanacağını, bu kapsamda kendini çok daha belirgin bir şekilde göstereceğini anlatan Mandal, her kesimin kurumdan beklentilerinin bulunduğuna dikkati çekti.

Mandal, TÜBİTAK'ın çocuklardan gençlere, akademisyenlerden araştırmacılara ve girişimcilere kadar kesimleri ilgilendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde, üniversiteler ve iş dünyasına kapımız daha fazla açık olacak. Süreçleri birlikte değerlendireceğiz. Özellikle ülkemizin en fazla ihtiyacı olan 'nitelikli bilgi' ve 'nitelikli insan' konusunda girişimlerde bulunacağız. Ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte, yerli ve milli teknolojinin geliştirilmesi için nitelikli bilgi üretilmesi gerekiyor. Nitelikli bilginin üretilmesi için de bilimsel araştırma, uygulamalı araştırma, teknoloji ve ürün geliştirme süreçlerinin, her katmanın titizlikle çalışılması gerekiyor. Katmanlı süreç sonunda ortaya çıkan yapı, aşamaların bileşiminden daha büyük ve daha önemli bir yapı. Bu yapıda bilgiden daha da önemlisi, bilginin üretiminde olmazsa olmaz olan insan kaynağı."