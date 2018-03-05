Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sümer “İlki bir ulaşım aplikasyonu. Şu an İstanbul Kart var mesela, kartınızda para yok, ne yapıyor tüketici, bir yerden doldurmaya çalışıyor. Bu uygulama ile sistem böyle olmayacak, telefonunuzu okutup otobüse bineceksiniz, telefonunuzdaki kart hiç bitmeyecek. Bir ay içinde kullanıma sunacağız. İkinci aplikasyonumuz da fatura ihtiyacına yönelik olacak. Yıl sonuna doğru hayata geçireceğiz” dedi. Sümer, Passo Mobil uygulamasına yeni ürünler eklemeye başladıklarını da belirterek, şu bilgileri verdi: Mesela, sezonluk ya da tek maçlık bilet alacaksınız, ama o an paranız yok, oradan vadeli alabileceksiniz. Yani kredilendirerek bilet almak mümkün olacak. 1,2 milyon kişi Passo Mobil’i indirdi, bunların yüzde 70-75’i aktif kullanıyor.