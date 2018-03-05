GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde Haberleşme Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzaladıklarını hatırlatan Parulkar; anlaşmayla, Türkiye’de kapsama yetersizliği olan kırsal bölgelerde, ilk defa geliştirilen altyapı teknolojilerinin test edileceğini söyledi. Parulkar, “Testlerden başarılı sonuç alınırsa, Türkiye bu yıl 5G’ye geçen dünyadaki ilk ülke olacak. Türk Telekom da, 5G’de uzak ara dünya çapında lider şirket olabilir” dedi.
Türkiye 5G’ye bu yıl geçer
05.03.2018 - 03:57 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 03:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni nesil ağ teknolojileri platformu Open Networking Foundation İcra Direktörü Guru Parulkar, Türkiye’nin 5G ve ötesi teknolojilerde dünyaya öncülük etmek için ihtiyaç duyulan her şeye sahip olduğunu belirtti.
Etiketler : 5g,5g iletişim,
548110 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/548110.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER