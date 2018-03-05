Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde Haberleşme Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzaladıklarını hatırlatan Parulkar; anlaşmayla, Türkiye’de kapsama yetersizliği olan kırsal bölgelerde, ilk defa geliştirilen altyapı teknolojilerinin test edileceğini söyledi. Parulkar, “Testlerden başarılı sonuç alınırsa, Türkiye bu yıl 5G’ye geçen dünyadaki ilk ülke olacak. Türk Telekom da, 5G’de uzak ara dünya çapında lider şirket olabilir” dedi.