Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyadan 2.400’den fazla şirketin ürün ve servislerini tanıttığı fuarda Lifecell Venturs’ın Innovation City alanını ziyaret edenlerin sayısı 10 bini aşarken 4 bin kişi ise Lifecell Ventures’ın servislerini birebir deneyimledi. BiP, fizy, Dergilik, Lifebox, Hesabım, Paycell, Hızlı Giriş, Upcall ve RTM gibi servislerini operatörlerin kullanımına sunan Lifecell Ventures, Kopilot ve Akıllı Tarım alanındaki çözümleriyle de beğeni topladı.

Öte yandan Turkcell / Lifecell Ventures fuar alanı, hem uluslararası hem de ulusal düzeyde bakan ve kamu kurumu yöneticilerine de ev sahipliği yaptı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Davut Kavranoğlu, Turksat Genel Müdürü Cenk Şen, İspanya Büyükelçisi Ömer Önkon, Azerbaycan Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Yardım Koordinatörü Ursula Mueller gibi önemli isimler Lifecell Ventures ürün ve servislerini deneyimledi.