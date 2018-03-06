Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nokia standında oluşturulan sanal cadde ile ambulans, otomobiller ve yayalardan oluşan cadde demosunda ambulans sürücüsünün güzergâhındaki tüm diğer araç ve yayalar gözle görülmeden önce algılanarak sürücünün ekranına anlık olarak konum bazlı iletildi. Son derece düşük gecikme sağlayan 5G V2X teknolojisi sayesinde ambulans şoförü, araç içi ekranında kendi güzergâhındaki tüm araç ve yayaların konum bazlı uyarılarını dinamik olarak önceden alarak muhtemel bir kazanın önüne geçtiği durumlar örnekler ile gösterildi.