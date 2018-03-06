Nokia standında oluşturulan sanal cadde ile ambulans, otomobiller ve yayalardan oluşan cadde demosunda ambulans sürücüsünün güzergâhındaki tüm diğer araç ve yayalar gözle görülmeden önce algılanarak sürücünün ekranına anlık olarak konum bazlı iletildi. Son derece düşük gecikme sağlayan 5G V2X teknolojisi sayesinde ambulans şoförü, araç içi ekranında kendi güzergâhındaki tüm araç ve yayaların konum bazlı uyarılarını dinamik olarak önceden alarak muhtemel bir kazanın önüne geçtiği durumlar örnekler ile gösterildi.
5G teknolojisi akıllı şehirlere ilk defa uygulandı
06.03.2018 - 05:13 | Son Güncelleme: 06.03.2018 - 05:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresinde bir ilke imza atan Türk Telekom ve Nokia, 5G teknolojisi V2X’i (Vehicle to Everything) akıllı şehirlerde uygulayan ilk operatör oldu.
Etiketler : barcelona,5g,
548367 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/548367.aspx
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