Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda “DijitalSen” programını başlatan Vodafone, şirket içerisindeki tüm işlemleri mobil hâle getiriyor. Dijital Geçiş Sistemi sayesinde Vodafone çalışanları bina giriş-çıkışlarında, katlara girişte ve yemekhaneden yemek alırken şirket kimlik kartlarının yerine telefonlarını kullanabiliyor. Manuel onay gerektiren süreçlerin dijital ortama taşınması sayesinde yönetici onayları akıllı telefon üzerinden alınabiliyor.