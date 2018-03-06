Bu kapsamda “DijitalSen” programını başlatan Vodafone, şirket içerisindeki tüm işlemleri mobil hâle getiriyor. Dijital Geçiş Sistemi sayesinde Vodafone çalışanları bina giriş-çıkışlarında, katlara girişte ve yemekhaneden yemek alırken şirket kimlik kartlarının yerine telefonlarını kullanabiliyor. Manuel onay gerektiren süreçlerin dijital ortama taşınması sayesinde yönetici onayları akıllı telefon üzerinden alınabiliyor.
Dijital ofis dönemini başlattı
06.03.2018 - 05:21 | Son Güncelleme: 06.03.2018 - 05:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Teknoloji ile birlikte ofisler ve insan kaynakları (İK) süreçleri de dijitalleşiyor.
Etiketler : dijitalsen,vodafone,
548368 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/548368.aspx
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