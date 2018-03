Türkiye Gazetesi

Sosyal medya ile birlikte hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline gelen selfie, estetik kaygıları beraberinde getirdi. Daha güzel görünmek isteyen kadın ve erkek kullanıcılar diş hekimlerine koşarken 5 yıl içerisinde implant tedavisi için başvuranların sayısı da üç kat artış gösterdi. Orthero’nun kurucu ortaklarından Seyyid Bucak sefie’nin hayatımıza girmesiyle tedavi metotlarında kullanılan araçların da farklılık göstermeye başladığını belirterek, diş tellerinin yerini şeffaf apreylerin aldığını söyledi. Özellikle ortodontistlerden bu yönde çok sayıda talep aldıklarını dile getiren Bucak, “Bize gelen her 100 vakadan 65’i kadın. Her 100 vakadan 70’i de 20-35 yaş aralığında. Özellikle kadınlar dişlerindeki en küçük kusur için bile hekime başvuruyor. Çünkü selfie çekerken gülümsemek ve mutlu görünmek istiyorlar. Fotoğraftaki küçük kusur onları mutsuz edebiliyor” dedi.

Sefie tutkusunun sektörün gelişmesine de katkı sağladığına dikkat çeken Bucak, “Firma olarak 3 boyutlu yazıcılarla diş hekimlerinin ihtiyaç duyduğu şeffaf apreylerin üretimini gerçekleştiriyoruz. 2014 yılında faaliyete başladık. Çok genç bir firma olmamıza rağmen 2016 yılı sonunda aldığımız 3 milyon TL’lik yatırımla birlikte sistemimizi güçlendirerek 2017’de daha büyük bir kapasite ile hizmet vermeye başladık. 2017 yılını yüzde 900’lük büyümeyle tamamladık. Yatırım almadan önce 600 model üretebilecek kapasitemiz varken şu anda ayda ortalama 6 bin civarında model üretiyoruz. Şirketimiz ilk üç yıl 200 hekim bandındayken yatırımla birlikte hekim sayısında da çok ciddi bir artış gerçekleşti. Şu an 52 kişilik bir ekip olduk. 70’den fazla ilde 1.000 diş hekimiyle çalışıyoruz. Bunun 400’ü aşkını İstanbul’da. Hem hekim hem de hasta sayılarımız gün geçtikçe artıyor. 2018’i de toplamda 25 bin vakayla kapatmayı, çalıştığımız hekim sayısını ise 2 bin 500’e çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Yerli yazılım ve 3D printerlarla 5-6 dakika içerisinde üretim yapabildiklerini söyleyen Buca, “3D printerlar ile üretimi Türkiye’de ilk defa biz yaptık. Dünyada yapılan bir üretimi, teknoloji transferiyle Türkiye’ye taşımış olduk. Çok yüksek maliyetlerle ve yavaş ilerleyen bir üretim sürecini yarı fiyatına ve 5-6 dakika içerisinde çözebiliyoruz. Hastaların koltukta kalma süresi de yüzde 40 azalıyor. Aylık kapasitemiz 15 bin model. Bugüne kadar 150 bini aşkın model ürettik” ifadelerini kullandı.

Yurt dışına açılacak

İki yıl içerisinde 10 kat büyümeyi hedeflediklerini belirten Bucak “2019 yılı sonu itibarıyla ise 10 bin diş hekimine ulaşmayı amaçlıyoruz. Ayrıca 2018 yılı içerisinde 5 ülkeye açılma planımız var. Özellikle Irak, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan gibi pazarları ve Almanya’yı araştırıyoruz. Azerbaycan, İran ve Almanya’da görüşmelere başladık bile” dedi.