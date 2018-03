Türkiye Gazetesi

Google ile Android One kapsamında iş birliğine giden ve bu alanda birçok yeniliğe imza atan Türk firması General Mobile gözünü devler ligine dikti. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 yılında dünyanın en büyük 6 markasından biri olma hedefiyle yola çıkan General Mobile, 1,4 milyar satışının yapıldığı dünya akıllı telefon pazarında 100 milyon adetlik satışa odaklandı. 2015 yılında hayata geçirdikleri Android One projesi ile tüketicilere uygun fiyatlı akıllı telefonları ulaştırdıklarını dile getiren General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, geçtiğimiz hafta Barcelona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde lanse ettikleri giriş seviyesindeki Android Go markalı telefonlarla bu ivmeyi sürdüreceklerini söyledi. Bu yıl içerisinde ilk defa 7 Afrika ülkesine Android Go markalı telefonların satışına başlayacaklarını bildiren Yaman “Avrupa’nın ilk Android One anlaşmasını biz gerçekleştirdik. Mayıs 2015’te “GM 4G” modelini lanse etti. Türkiye, dünyada Android One projesinin en hızlı büyüyen ülkesi oldu. Şu anda dünyanın 31 ülkesinde 7,5 milyon GM markalı telefonlarımız kullanılıyor. Ağırlıklı olarak Afrika, Orta Doğu ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerinde satış yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 95 bin akıllı telefon ihracatıyla 50 milyon liralık döviz girdisi sağladık. Android Go markalı telefonlarımızla yıl sonuna kadar 45 ülkeye 800 bin telefon satıp 300 milyon liralık ihracat hedefliyoruz. Bu da 8 kattan fazla büyüme demek” dedi.

Hedeflerini “global marka” olarak açıklayan Yaman şunları kaydetti: Tüm dünyada bir teknoloji devi olan Google’ın Android One kapsamında General Mobile’ı tercih etmesinin en önemli nedeni General Mobile’ın tüketici beklentilerini doğru okuyan, pazarın ihtiyaçlarını doğru analiz edebilen, esnek olan, hızlı aksiyon alan ve kalite odağı yüksek olan bir şirket olmasıdır. Doğru ürünü, doğru fiyat ve en güncel ve en güvenli Android versiyonunu ile müşterilere ulaştırıyoruz. Telefonlarda iki yıl boyunca her ay güncelleme yapıyoruz. Hedefimiz cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümünde dünyanın en büyük 6 markasından biri olmak. 2020 yılında 100 milyon adetlik satış hedefi koyduk. 2028 yılına kadar ise 300 milyon satış yapmayı hedefliyoruz.”

AR-GE’ye 30 milyon lira yatırım yapacak

Türkiye’nin en çok tercih edilen üç markasından birisi olduklarını söyleyen Yaman “500 milyon liralık ciromuzun yaklaşık yüzde 3’ünü AR-GE faaliyetlerine ayırıyoruz. AR-GE çalışmalarına 2017 yılında yaklaşık 15 milyon TL yatırım yaptık. Bu yıl ise 30 milyon lira daha yatırım yapacağız” dedi. Yaman, yaklaşık 500 yeni istihdamla yıl sonuna kadar 1.500 çalışana ulaşacaklarını kaydetti.