Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın “AkınRobotics”te seri üretime geçtiklerini belirterek, bugüne kadar 30’a yakın prototip ürettiklerini söyledi. Robotların 5 duyuyla hareket ettiklerini kaydeden Akın, şöyle konuştu: Motorları, yazılımı her şeyi millî... Dört bacaklı bu robotlar, arazi şartlarına uygun. Malzeme taşıma amaçlı da kullanılabilir. Farklı alanlarda sensörler yerleştirilerek tarama, gözcülük yapma, hedef belirleme gibi görevleri icra edebilir. Zaman içerisinde askeri ve millî otoritelerimizin kararıyla bu amaçlar için geliştirilebilir. Robotlarımız, geliştirilmesi durumunda silah da kullanabilir.