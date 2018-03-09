Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihî İpek Yolu’nu tekrar canlandırmayı hedefleyen DHGate.com’da, 40 milyondan fazla farklı ürün satışa sunuluyor. İlki Şişli’de açılan 500 metrekarelik teşhir alanda yerli, Çinli ya da diğer global firmaların ürünleri sergilenecek. Ayrıca, Türk tüketiciler, satın almak istedikleri ürünleri burada görme fırsatına sahip olup, siparişlerini ofisten verebilecekler. Ucuz ve kalitesiz Çin malı algısını DHGate ile yıkacaklarını ifade eden DHGate Türkiye Genel Müdürü Hou Yibing, yeni ve canlı pazara girmek amacıyla Türkiye’yi seçtiklerini anlattı. Hou Yibing “Biz sitede kaliteli ve patentli ürünleri buraya getirmeyi amaçlıyoruz. Bir güvenlik sistemimiz var. Sitemizde dükkân açan fabrikaların hepsini inceledik” dedi.