Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

İlk olarak Amerika’da Türk OSB’leri kurmayı planlayan TABA - AmCham, ardından Amazon ile şirketlerin Amerika ile ticaret yapmasını planlıyor. TABA - AmCham Başkanı Ali Osman Akat, 7,5 milyar dolarlık ihracatı ilk etapta 15 milyar dolara çıkaracaklarını söyledi. Bu hedefler doğrultusunda gazetecilerle ile bir araya gelen Akat, Amerika pazarının yeniden keşfedilmesi adına Türk şirketlere yeni bir yol haritası çıkaracaklarını ifade etti. Akat, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin bir modelini (GOSB) Amerika’ya taşıyacaklarının altını çizerek, “Amerika pazarına girmek isteyen Türk şirketlerine her türlü desteği vereceğiz. Şirketlerin yatırımdan ne kazanabileceğini raporlayacağız. Üstelik bu raporun finansmanının yüzde 70’ini Ekonomi Bakanlığı teşvik kapsamında zaten karşılıyor” dedi. Akat, Türk şirketlerinin Amerika pazarına açılmalarını sağlamak adına bir de ‘e-ticaret projesi’ hayata geçireceklerini kaydetti. Akat, şöyle konuştu: “Amerika seyahatlerimizde Amazon ve Alibaba.com yöneticileriyle görüşmelerde bulunduk. e-ticareti Türk şirketlerine öğreteceğiz ve Amerika pazarında satış yapmalarını sağlayacağız.” Şirketlerin 400-500 dolar harcayarak amazon.com üzerinden e-Ticaret’e başlayabileceklerine de işaret eden Akat “Biz dernek olarak bu konularla ilgili ön danışmanlık veriyoruz. Detaylı danışmanlığı ise Amazon.com ve ilgili diğer şirketler ile organize etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.