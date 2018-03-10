Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Microsoft'un çeyrek asırdır dijital dönüşümün önderi olmaya çalıştığına işaret eden Kansu, "Hem kamuda hem özel sektörde bütün kurumları yeni teknolojilerle buluşturan, onları dönüştüren bir şirket olmaya çalıştık bu 25 yıl içerisinde. Herkesin yoğunlukla kullandığı Windows ve Office gibi ürünlerimizle Türkiye'de dijital farkındalığıyla yazılım ve teknoloji farkındalığını arttırmaya çalıştık." diye konuştu.

Bankacılıktan üretime, lojistikten turizme kadar çeşitli sektörlerde projelere imza attıklarını hatırlatan Kansu, 2 bin start-up'ı da desteklediklerini, genç girişimcileri daha fazla desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Kansu, gelişen teknolojiyle bulut bilişime büyük öncelik verdiklerini vurgulayarak, "Bulut bilişimin geleceğin teknolojisi olduğuna inanıyoruz. Yapay zekanın, öğrenen sistemlerin, nesnelerin interneti gibi yeni teknolojilerin hep bulutta çalıştığını görüyorsunuzdur. Microsoft olarak bu alanda lider, önde giden şirketlerden biriyiz. Bunun Türkiye'de de yaygınlaşması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Çöpleri sensörlerle topluyorlar

Bulut teknolojilerinin demokratikleşme sağladığına inandıklarını belirten Kansu, gelişmiş ülkelerdeki teknolojilerin aynısının Türkiye'de kullanılabilmesine imkan sunarak eşitlik sağladığını, o nedenle Türkiye'nin ilerleyişi için bu teknolojinin önemli olduğunu anlattı.

Kansu, bulut bilişim, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi teknolojinin sıcak konularında birçok yatırımları olduğunu belirterek, şöyle devam etti.

"Örneğin, belediyeciliğin teknolojik dönüşümüyle ilgili bir projemiz oldu. Fatih Belediyesinde bir start-up'ımızla yaptığımız bir çalışma. Çöp konteynırlarının içerisine sensörler koyuldu. Çöp toplayan kamyonlar, kendi araçları içerisindeki ekranlardan hangi çöp konteynırlarının dolu olduğunu görerek bir rota çizmek vasıtasıyla bir tek onlara gidip dolu olanları alıyorlar. Böylece hem trafik sıkışıklığına sebep olmuyor, hem de zamandan, maliyetten, yakıttan tasarruf ediyorlar. Bu büyük bir fayda sağladı."

e-Devlet uygulamalarının çoğunda Microsoft teknolojilerinin kullanıldığına da dikkati çeken Kansu, nüfus ve vatandaşlıkla ilgili hizmetlerinin yanı sıra hac kurasında da bu teknolojilerin kullanıldığını anlattı.

"Dijital dönüşüm stratejimiz olmalı"

Kansu, Microsoft'un siber güvenliğe ilişkin yatırımlarına da değinerek, "Sadece siber güvenlikle ilgili 1 milyar dolardan fazla araştırma geliştirme yapıyoruz. Microsoft uzun yıllardır ürünlerin daha geliştirilmesi safhasında güvenliği birinci öncelik olarak koyuyor, bütün diğer özellikler bu güvenlik ana prensibi çerçevesi içerisinde inşa ediliyor." diye konuştu.

Türkiye'de dijital dönüşümün birçok sektörde başladığına dikkati çeken Kansu, ancak yapılması gereken çok şey olduğunu, hizmetlerin modernleştirilmesine önem verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu noktada farkındalığın çok önemli olduğunun altını çizen Kansu, "Yeni teknolojilerden korkmamak çok önemli. Bulut bilişim gibi teknolojilerin kullanılması benim açımdan kritik. Dijital dönüşüm stratejimizin olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.