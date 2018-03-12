Bu araçla ilginç bir projeye de imza atmayı hedefleyen NASA gönüllüleri isimlerini Güneş'e göndermeye davet etti. İnternet üzerinden ücretsiz başvuranların adlarının uzay aracındaki bir mikroçip aracılığıyla Güneş'e gönderileceği kaydedildi. "Hottest Ticket" isimli projeye katılımlar, 27 Nisan'da sona erecek. Öte yandan küçük bir otomobil büyüklüğündeki Parker Solar Probe, Güneş'e en fazla yaklaşan uzay aracı olacak.
NASA adınızı Güneş'e gönderecek
12.03.2018 - 03:07 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 03:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Güneş'in atmosferine göndereceği uzay aracı Parker Solar Probe'u geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı.
Etiketler : nasa,
549619 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/549619.aspx
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