Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu araçla ilginç bir projeye de imza atmayı hedefleyen NASA gönüllüleri isimlerini Güneş'e göndermeye davet etti. İnternet üzerinden ücretsiz başvuranların adlarının uzay aracındaki bir mikroçip aracılığıyla Güneş'e gönderileceği kaydedildi. "Hottest Ticket" isimli projeye katılımlar, 27 Nisan'da sona erecek. Öte yandan küçük bir otomobil büyüklüğündeki Parker Solar Probe, Güneş'e en fazla yaklaşan uzay aracı olacak.