Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerin seyrini değiştirmeye çalışan ve Hyperloop ile hızlı ulaşım imkânı sunan Elon Musk şimdi de sürücüsüz toplu taşıma aracı ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Musk’ın sahibi olduğu The Boring Company, “urban loop” (kentsel döngü) adını verdiği yer altı ulaşım sistemi ile büyük şehirlerin kronik sorunu hâline gelen trafik sorununa çare bulmayı hedefliyor. Bu amaçla tünel kazılarına uzun süre önce başlayan Musk raylar üzerinde giden sürücüsüz toplu taşıma araçları üretecek. Bu araçlara 1.000 kadar ufak istasyondan binilebilecek ve saatte 200 km hızla yolculuk yapılabilecek. Ulaşımla aracı olmayan kişilere öncelik vereceklerini belirten Elon Musk, önümüzdeki 18 ay içerisinde tam otonom araçların yaygınlaşmaya başlayacağını öngörüyor. Tüm sürüş tiplerini destekleyen sürücüsüz araçların önümüzdeki sene itibari ile piyasada olacağını açıklayan Musk, sürücüsüz araçların, insan şoförlere göre 2-3 kat daha güvenli araç kullanacağını ve ulaşılması beklenen bu seviye ile artık yolculuk sırasında şoförün isterse uyuyabileceğini söyledi.