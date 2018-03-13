Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Samsung QLED TV modelleri daha iyi görüntü kalitesi ve bağlantı için “Direkt Arka Aydınlatma”, Bixby ve Ortam Modu özellikleriyle geliyor. Ortam Modu ile TV’ler evin bilgi merkezine dönüşürken trafik, hava durumu ve haberler ekrana aktarılıyor. Ortam Modu ayrıca TV’nin monte edildiği duvardaki rengi veya deseni algılıyor ve dekorla uyumlu, transparan görünümlü ve şık bir ekran sunuyor. Samsung’un yapay zekâ platformu Bixby sayesinde de kullanıcılar sesli kontrolle sevdikleri TV Showlarını hemen izlemeye başlayabiliyor veya uyumlu cihazlar için kontrol sağlayabiliyorlar. Samsung 2018 serisi televizyonlar Nisan 2018’den itibaren mağazalarda satışa çıkacak.