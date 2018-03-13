Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Logitech Türkiye Ülke Müdürü Mustafa Uyar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte 360 derece Ultimate Ears ses sistemleri tanıtıldı. UE serisi WONDERBOOM 360° hoparlör ile iddiasını ortaya koyan Logitech maksimum 30 metre mesafeye kadar kablosuz müzik dinleme imkânı sunuyor. Aynı anda iki farklı cihaza bağlanabilen cihaz 1 metre derinliğe kadar suya dayanıklı. Serinin diğer bir üyesi olan UE MEGABOOM da 20 saat pil ömrü ve 30 metreye kadar kablosuz müzik keyfi sunuyor.