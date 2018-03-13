Logitech Türkiye Ülke Müdürü Mustafa Uyar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte 360 derece Ultimate Ears ses sistemleri tanıtıldı. UE serisi WONDERBOOM 360° hoparlör ile iddiasını ortaya koyan Logitech maksimum 30 metre mesafeye kadar kablosuz müzik dinleme imkânı sunuyor. Aynı anda iki farklı cihaza bağlanabilen cihaz 1 metre derinliğe kadar suya dayanıklı. Serinin diğer bir üyesi olan UE MEGABOOM da 20 saat pil ömrü ve 30 metreye kadar kablosuz müzik keyfi sunuyor.
Logitech’ten 360 derece hoparlör
13.03.2018 - 03:34 | Son Güncelleme: 13.03.2018 - 03:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son yıllarda bünyesine kattığı markalar, geliştirdiği teknoloji ve inovatif ürünleriyle dikkat çeken Logitech, en son teknolojilerle donatılmış ses sistemlerini duyurdu.
Etiketler : logitech,hoparlör,
549859 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/549859.aspx
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