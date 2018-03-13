Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Performans kategorisinde 2.36 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli HiSilicon Kirin 659 chipsetin yanı sıra 3 GB RAM ile akıcı bir kullanım hedefleyen P Smart, 13 ve 2 MP’lik arka, 8 MP’lik ön kameralarıyla dikkat çekiyor. 3000 mAh hızlı şarj destekli batarya taşıyan P Smart, iki uygulamayı tek bir dokunuşla yan yana çalıştırabilmeyi sağlayan akıllı bölünen ekranıyla beğenileri topluyor. Çift bluetooth bağlantısı ve Huawei Share fonksiyonuyla da hayat kolaylaştıran P Smart, n11.com’da 1.469 TL’den satışa sunuluyor.