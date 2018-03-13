Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm ürün satışlarında çift haneli büyüme yakalayan Logo Yazılım, net satış gelirini bir önceki yıla göre yüzde 35 artışla 256,2 milyon TL’ye yükseltti. Şirketin net dönem kârı yüzde 12 artış göstererek 50,8 milyon TL’ye ulaştı. Ar-Ge’ye büyük önem veren Logo Yazılım, bu alandaki harcamalarını bu yıl da sürdürdü, özellikle Romanya’daki iştiraki TotalSoft’un Ar-Ge harcamalarıyla beraber toplam Ar-Ge harcamalarının faturalanan gelirlere oranını yüzde 45’e çıkardı. 2017 yılının Logo Yazılım için başarılı geçtiğini belirten İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu, “Geçtiğimiz yıl, teknoloji alanında faaliyet gösteren, kuluçka döneminde ve büyüme potansiyeli yüksek girişimlere deste vermeyi önceliklendirdik. Bu doğrultuda Actus Portföy Yönetimi A.Ş. ortaklığında, Logo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kurduk. Romanya merkezli Total Soft’un entegrasyonuna ağırlık verdik ve Hindistan’da kurduğumuz ortaklığı pazara tanıtarak saha operasyonlarını derinleştirdik. TotalSoft satışlarının finansal tablolara konsolide olması, Türkiye ve yurt dışı satışlarının çift haneli büyümesi, toplam büyümede etkin rol oynadı. 2018’de, Türkiye yatırımlarımızın artmasının yanı sıra Romanya ve Hindistan’daki yatırımların verimli sonuçlarını da alacağız” dedi.