Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Devlet kademesinin önemli gündem maddelerinden biri haline gelen siber güvenlik konusunda uzmanlar önemli tavsiyelerde bulunuyor. Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe: Giderek artan siber saldırılara karşı yetişmiş insan gücü önemli bir unsur haline geldi. Ülke olarak hedeflenen siber olgunluk seviyesine ulaşabilmek için, bu yapının sürdürülebilir olması çok önemli. Bunun için de, bir akademi kurulması şart. Böylece siber güvenlik uzmanlar havuzuna kurumsal bir yapı kazandırılması mümkün olur. ‘Ulusal Siber Güvenlik Akademisi’ diye tanımlayabileceğimiz bu akademi aynı zamanda siber güvenlik kültürünün yaygınlaşmasında da etkin bir rol oynayabilir. Son 6 yıldır devlet destekli büyük saldırılarda 2 temel hedef var. Bunlar; veri ele geçirme odaklı siber casusluk ve ülkede önemli kayıplara, kaosa veya diplomatik krizlere yol açmak amacıyla kritik altyapılara yönelik gerçekleştirilen siber sabotajlar.