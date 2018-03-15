Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada ilk olan proje kapsamında Türk Telekom, “Selfy Google Play Teklifleri” ile Google Play üzerinden yapılacak tüm alımlarda geçerli olmak üzere müşterilerine 5 TL veya 10 TL değerinde “Google Play Kredisi” sunacak. Google Play Kredisi’nin uygulama alımları ve oyun içi alımlarda kullanılabileceğini belirten Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “Google ile hazırladığımız proje ile mobil oyun pazarını büyütecek yeni alanlara yöneliyoruz. Abonelerimiz bu proje kapsamında dünyada ilk defa aylık ses, SMS ve internet hakkının yanında aylık Google Play Kredisine sahip oluyor” dedi.