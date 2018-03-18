Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe merkezlerlerinde açılan kodlama atölyelerine yönlendirilen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde kodlama öğreniyor. Projenin ilk meyvesi Saruhan’da alındı. Yazılım ve Robotik Öğretmeni Erkan Salı ile öğrencileri, çeşitli sarf ve geri dönüşüm malzemeleri kullanarak 6 ayda robot tasarladı. Konuşma özelliği test edilen ‘Robokod’ adlı robot, Afrin’de terörle mücadele eden Mehmetçiğe “Kolaylık gelsin” mesajı gönderdi.