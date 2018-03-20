8 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanan Fitbit Ace ile ebeveynler, çocuklarının adımlarını, aktif oldukları dakikaları ve uyku istatistiklerini otomatik olarak takip ederek onları harekete yönlendirebiliyor. Fitbit Age, hatırlatma özelliği ile her saat başı çocukları 250 adım atmaları konusunda uyarırken ebeveynler tebrik mesajları, eğlenceli ve biriktirilebilir rozetlerle çocuklarını hareket ettiklerinde ödüllendirebiliyor.
Fitbit, çocuklara spor alışkanlığı kazandıracak
20.03.2018 - 04:36 | Son Güncelleme: 20.03.2018 - 04:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyanın önde gelen giyilebilir cihaz markası Fitbit, sporu çocuklar için eğlenceli hâle getiren akıllı saat Fitbit Ace’i tanıttı.
Etiketler : fitbit ace,
551390 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/551390.aspx
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