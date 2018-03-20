Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanan Fitbit Ace ile ebeveynler, çocuklarının adımlarını, aktif oldukları dakikaları ve uyku istatistiklerini otomatik olarak takip ederek onları harekete yönlendirebiliyor. Fitbit Age, hatırlatma özelliği ile her saat başı çocukları 250 adım atmaları konusunda uyarırken ebeveynler tebrik mesajları, eğlenceli ve biriktirilebilir rozetlerle çocuklarını hareket ettiklerinde ödüllendirebiliyor.