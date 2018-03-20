Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Lise öğrencilerinde ise bu süre yaklaşık 5.000 saati buluyor. Mobil cihazların kullanım süresi arttıkça sağlığımız üzerindeki olumsuz etkileri de artıyor. Yapılan araştırmalara göre başımızı 15 derece eğdiğimiz zamanda boynumuza 12,25 kg yük biniyor. Bu 30 derecede 18 kg, 45 derecede ise 22 kg’a kadar çıkıyor. Kas iskelet sistemi üzerinde baskı süresinin artmasının özellikle bel, boyun fıtıkları, boyun kökenli baş ağrıları, tendon hasarlanmaları ve sinir sıkışmalarını tetiklediğini belirten Acıbadem Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nural Aydın doğru cep telefonu kullanımının sağlık açısında kritik öneme sahip olduğunu söyledi. İdeal duruş pozisyonunun mutluluk hormonunu da olumlu yönde etkilediğini ifade eden Aydın, doğru şekilde cep telefonu kullanımı için şu önerilerde bulundu:

*Cep telefonunuzu kullanırken başınızı eğmek yerine çene hizası veya biraz altına gelecek şekilde konumlandırın. Telefonunuzu kucağınızda veya göğüs yüksekliğinin altında tutmaktan kaçının.

*Mesaj, mail yazarken başparmağa alternatif diğer parmaklarınızı da kullanmaya çalışın.

*Telefonu tek elle kullanmak yerine mümkün olduğunca düz bir yüzeye koyun ya da bir elle telefonu tutarken diğer elle yazmaya çalışın. Başparmağınızla yazarken parmağınızı bükmek yerine parmak ayasıyla yazmaya gayret edin.

*Cihazlarınızı kullanırken bilekleriniz ve parmaklarınızdaki gerginliğini en aza indirin. Mümkün olduğunca dik durun.

*Boyunda düzleşme ve omuz başında içe dönüklüğe sebep olmasından dolayı aşağıya uzun süreli bakmaktan sakının.

*Akıllı cihazınızı boynunuzun rotasyon da denilen dönmesine sebep olacak bir yere koymayın.

*Mesajlarınızı mümkün olduğunca kısa tutun ya da ses tanıma yazılımlarını kullanın. Fazla tuş vuruşu daha fazla bilek ve parmak yorgunluğuna neden olacaktır.

*Dokunmatik ekranlı telefonlarda mesajlaşırken, telefonunuzu dikey bir konumda kullanın. Bu, yazarken tuşa basmak için başparmağınızın ulaşması gereken alan miktarını azaltacaktır.

*Uzun süreli çalışmalar için cep telefonu veya tablet kullanmayın.

*Yazma sürenizi 10-15 dakikayla sınırlayın. Her 15 dakikada en az 2-3 dakika küçük molalar verin. Telefonunuzu sessize alarak bu küçük molaların kesintiye uğramasını engelleyin.