Şirket açıklamasına göre, önde 20 ve 8 Megapiksel olmak üzere iki, arkada ise 16 Megapiksel olmak üzere bir kamerası bulunan yeni model, 5.7 inçlik devasa ekranı, metal gövde tasarımı ve güçlü işlemcisiyle öne çıkıyor. Casper VIA A2, metal ve sağlam bir gövde ile şıklık ile teknolojiyi bir araya getirirken, 5.7 inçlik 1440x720 piksellik HD+ IPS ekran ile kullanıcıya sunuluyor. Telefon, 8.3 mm inceliğinde ve 20+8 MP dual ön ve 16 MP arka kamerasına sahip. 5 parça lens ve 9 farklı kamera modu ile ‘cepteki stüdyo’ olarak ifade ediliyor. VIA A2’nin ayrıca, 8 Çekirdek işlemcisi bulunuyor. Ekranı HD+IPS ekran teknolojisine sahip 2.5d kavisli. Yüzde 76 gövde oranı ve 1440*720p ekran çözünürlüğü bulunuyor. 5.7 HD+Full LCD ekranı bulunan telefon, selfi tutkunları için ışık, 120 derece geniş selfie özelliği ve F2.0 diyafram aralığı vadediyor. DCasper VIA A2, arka parmak izi okuyucusu ve 0.3 saniyede hızlı algılama özelliği sayesinde ıslak elle kullanımda dahi parmak izini algılayabiliyor.