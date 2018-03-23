Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Facebook’un, ABD’de 50 milyon kullanıcısının hesap bilgilerini sattığı ortaya çıkmış, buna karşı da protesto için “Facebook’u sil” kampanyası başlatılmıştı. Özel bilgilerinin paylaşılmasını istemeyen çok sayıdaki kullanıcı kampanya kapsamında Facebook hesaplarını sildi. Ama uzmanlar hesabın silinmesinin, Facebook ve onun on milyonlarca reklamcısı tarafından takip edilmekten kurtulmak için yeterli olmadığını ifade ediyor. Facebook, ‘Audience Network’ denilen bir reklamcılık stratejisi takip ediyor. Bu da markalara kullanıcı sitede olmasa bile üçüncü taraf uygulamalar ve mobil internet siteleri vasıtasıyla pazarlama mesajları gönderilebilmesine imkân veriyor.

ZUCKERBERG: HATA YAPTIK

Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi Zuckerberg, tepkilerin büyümesi üzerine skandalla ilgili sessizliğini bozdu. Zuckerberg “Sizin verilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Bunu yapamıyorsak, size hizmet etmeyi hak etmiyoruz. Hata yaptık” dedi. Zuckerberg, bu tür veri sızıntılarının yeniden yaşanmaması için yeni bir dizi tedbirler aldığını duyurdu.

5 MADDEDE VERİLER NASIL KORUNUR?

- Mobil uygulamalara karşı dikkatli olun, özellikle de Facebook hesabınızla giriş yapmanızı isteyen uygulamalarda. Genelde çok geniş kapsamlı izin yetkileri oluyor ve çoğu verilerinizi ele geçirmek için özellikle tasarlanıyor.

- Reklamları sınırlamak için ‘reklam engelleyici’ kullanın.

- Facebook güvenlik özelliklerinize bakın ve hangi uygulamalara izin verdiğinizi görün.

- Facebook’un sizinle ilgili elde ettiği verileri indirebilirsiniz. Genel Hesap Özellikleri (General Account Settings) bölümün altında ‘indirin’ (download) tuşu var. Ama verilerinizi Facebook serverları (sunucuları) ye-rine dizüstü bilgisayarınızda tutmak daha riskli. Cihazınız siber saldırıya uğrayabilir.

- En kolayı Facebook’tan çıkın. Privacy International adlı grup “Telefonunuzdaki birçok uygulamanın, konum veriniz ve tüm telefon rehberinize erişim izni var. Bu buzdağının yalnızca görünen yüzü” diyor.