Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Online ihracat tüm dünyada her geçen gün büyüyor. Mobilden yurt dışı ürün siparişi vermek birçok ülke vatandaşı için gündelik bir alışkanlık hâline gelmiş durumda. Ticimax e-Ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, Türk KOBİ’lerin hangi ülkelere hangi segmentte online ihracat yapabileceğinin şifrelerini verdi.

ÇİNLİLER LÜKS ÜRÜN BEKLİYOR

Çin’de kaliteli ürünlere para harcamak isteyen 350 milyon orta direk insan yaşıyor. Bunlar iyi para kazanıp harcamayı seven kesim. 2020 yılına kadar ortalama 200 milyon Çinlinin yurt dışından toplamda 245 milyar dolar online alışveriş yapması bekleniyor. Şimdilik nüfusun sadece 650 milyonu e-Ticaret ile karşılaşmış, bir o kadarı daha gelecekte e-Ticaret kullanmaya başlayacak. Kaliteli, iyi tasarlanmış her şeye açıklar. Hindistan da çok büyük bir pazar. Orasıyla da özellikle yazılım sektörüyle alakalı iş birlikleri geliştirilebilir, dijital oyun satılabilir, inşaat malzemeleri ihraç edilebilir.

FİYAT KIYASLAMAK ABD'LİLERİN İŞİ

ABD dünyada e-Ticarete katılım oranı en yüksek olan ülke hiç kuşkusuz. En çok Amazon, Apple ve Wallmart üzerinden online alışveriş yapıyorlar. Ülkedeki lojistik altyapısının oldukça köklü oluşu e-İhracatçılar için büyük bir avantaj. Amerikalılar son derece bilinçli tüketiciler, kalite, fiyat kıyaslaması yapmayı iyi biliyorlar. Amerikan pazarına girmek istiyorsanız güven verici müşteri ilişkileri, hızlı teslimat ve kalite gibi standartları yüksek tutmanız gerek.

İNGİLTERE VE ALMANYA FIRSATLAR ÜLKESİ

İngiltere ile Almanya e-Ticaret ve e-İhracat konusunda en fazla potansiyel fırsat sunan ülkeler arasında yer alıyor. İngiltere’de nüfusun büyük kısmı akıllı telefon kullandığı için mobil ticaret çok yaygın. İngilizler mobil cihazlar üzerinden en çok kozmetik, aksesuar, giyim ve elektronik eşya satın alıyor. Almanya ise e-İthalat konusunda başı çekiyor. Nüfusun yarısından fazlası Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika başta olmak üzere yurt dışından online alışveriş yapıyor. Almanlar en çok kitap ve moda kategorilerini tercih ediyor.

FRANSA VE İTALYA VİTRİNE BAKIYOR

Fransa yurt dışından alışverişe pek sıcak bakmasa da moda ve teknoloji alanında fırsatlar sunuyor. Pazara girebilmek için sosyal medya hesaplarınızın, web sitenizin aktif olması çok önemli çünkü Fransızlar dijital vitrine çok önem veriyor. İtalya’ya gelince, meydanı boş bulup pazarın el değmemiş fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için son derece uygun. İtalyanlar için de sosyal medya ve web sitesi kalitesi önemli. Özellikle moda ve elektronik eşyalara ilgi gösteriyorlar. İtalya pazarına girecekseniz web sitenizin dili de İtalyanca olmalı.

ORTA DOĞU TESETTÜR GİYİMİ TERCİH EDİYOR

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Kuveyt’in başı çektiği Orta Doğu e-Alışveriş pazarı da Türkler için çok büyük fırsatlar sunuyor. Giyim ve gıda en çok tercih edilen kategoriler olmakla birlikte düğün alışverişi gibi özel kategorilerde hizmetler sunan e-Ticaret siteleri de Körfez ülkelerinde yoğun olarak tercih ediliyor. Mesela tesettür giyim satan firmalar Orta Doğu’ya büyük önem veriyor ve stratejilerini bu yönde geliştiriyor. Hepsiburada’nın yüzde 25’i Dubaili Abraaj Group’a satıldı. Modanisa’nın yüzde 10’u Suudi Telekom grubuna satıldı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da 8 milyondan fazla ürün satışı gerçekleştiren Dubai merkezli e-Ticaret firması Souq’un ABD merkezli Amazon tarafından satın alınması da bu bölgenin potansiyeline bir işaret.