Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fikret Çengel

Turkcell 2020’ye kadarki üç yıllık dönemdeki hedeflerini Küçükyalı’da şirket genel merkezinde düzenlediği toplantı ile basına duyurdu. Yüzde 23,4’lük rekor gelir artışıyla 2018 hedefini geçtiğimiz yıl yakalayan Turkcell bu yıl için gelir büyüme hedefini yüzde 13-15, FAVÖK marjı hedefini ise yüzde 33-35 olarak açıklamıştı. 2020’ye kadarki üç yıllık dönemde gelir büyüme hedefini yüzde 14-16 aralığına yükselten Turkcell, faiz amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) marjı hedefini ise UFRS standart değişikliklerinin de etkisiyle yüzde 37-40 aralığına çıkardı. “2020 yılında gerek operasyonel gerekse finansal anlamda artık daha güçlü bir Turkcell olacak” diyen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “Son 3 yılda yatırım, vergi ve kanuni yükümlülükler ve lisans bedeli olarak Türkiye ekonomisine toplamda 32,3 milyar TL’lik katkı sağladık. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde de 13 milyar lira yatırım yapıp dünyanın lider dijital operatörü olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ham datayı işleyip satacağız

Turkcell’in 2017’deki yüzde 23 gelir büyümesiyle dünyadaki en büyük 100 telekom şirketi arasında ilk sırada yer aldığını hatırlatan Terzioğlu, büyümenin kaynaklarını ise 4.5G dijital servisler, kurumsal çözümler ve uluslararası iştirakler olarak özetledi. Terzioğlu, Turkcell’in teknoloji gücü ve bilgi birikimini enerji, otomotiv, sağlık ve eğitim alanında yeni değerler oluşturmak için kullanacaklarını belirterek “Bizim vazifemiz bu teknolojilerde yazılım, suni zeka ve enerji depolama alanında ve pil teknolojilerinden yararlanılması ile ilgili çalışmaların içindeyiz. Bundan sonra da şirket kurulumu ile beraber yola devam edeceğiz. Artık petrolü ham halde satmıyoruz. İşleyerek üzerine katma değer oluşturarak satıp daha büyük bir ekonomi oluşturacağız. Data içerde kalacak, Türkiye kazanacak” diye konuştu. Terzioğlu ayrıca İzmir, Ankara ve Çorlu’da üç veri merkezi daha açacaklarını kaydetti.

Global Tower ve Superonline'a borsa yolu

Türkiye’nin ilk ve tek kule şirketi Global Tower ve Superonline ile ilgili bilgiler de paylaşan Terzioğlu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Bizim bilançomuz için yer alan ama hissedarlarımız için doğru değerlere erişmediğini düşündüğümüz bazı varlıklarımız var. Burada fiber altyapı ve finansman şirketimiz var. Farklı opsiyonları düşünerek uygulayacağımız konular. Kule şirketimiz Global Tower faal ve her an değeri artırabilecek bir şirketimiz, bu süreçte en hazır varlığımız kule şirketimiz. Turkcell Superonline yüzde 53’lük pazar payı ve 1,2 milyon fiber müşterisi ile gerçek fiber pazarının lideri. Turkcell Superonline dün tamamlanan başarılı sukuk ihracı ile ilk kez kurumsal yatırımcılarla buluştu. Kuruluşundan bu yana Türkiye’de ilklere imza atan Turkcell Superonline, hızla artan veri trafiği sayesinde, son 3 yılda yıllık ortalama %37 ciro büyümesi ve %57 FAVÖK büyümesi gerçekleştirdi. Sergilediği güçlü finansal performans ve varlıkların kalitesi ile Superonline gelecek dönemde de yatırımcıların dikkatini çekecek büyük bir potansiyele sahip.”

Teklifler var, Kazakistan ve Moldova'dan çıkacağız

Kaan Terzioğlu yüzde 41,45’lik hisse oranıyla ortak oldukları Fintur Holdings’deki varlıklarıyla ilgili de açıklamalar yaptı. Terzioğlu, buradaki varlıkların “satış amaçlı elde tutulan varlıklar” olarak sınıflandırdıklarını belirtirken şirketlerle ilgili şu detayları paylaştı: “Fintur şirketlerimizden Geocell’in 153 milyon dolar, Azercell’in ise 222 milyon avro bedelle satış işlemini gerçekleştirdik. Kcell ve Moldcell ile ilgili olarak teklifler var, orada görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”

Haliç'te teknoloji zirvesi

Türkiye’nin en kapsamlı teknoloji etkinliği Turkcell Teknoloji Zirvesi, 4 Nisan’da Haliç Kongre Merkezinde 9’uncu kez kapılarını ziyaretçilere açıyor. Zirve 30’un üzerinde oturumda 100’e yakın fikir önderi ile 7 binden fazla davetliyi bir araya getirecek. Bu yılın konuşmacıları arasında, yapay zeka konusunda dünyanın öncü isimlerinden Profesör Stuart J. Russell, GSMA Genel Direktörü Mats Granryd, IBM Watson CTO’su Rob High ile TBWA Global Direktörü Theodor Arhio yer alıyor.

15 milyon telefon değişecek

Terzioğlu, abone sayısı ile 4,5G uyumlu telefon kullanıcıları arasında 15 milyon fark olduğunu hatırlatarak, bunların önümüzdeki 3 yılda yeni nesil telefon trafiğine katılacağını duyurdu. Terzioğlu, yerli telefon üretimi ile ilgili olarak da “Ayda 300 bin cihaz satıyoruz, yüzde 20’si yerli. Eskiden T serisi yapıyorduk, ileride de yeniden yapabiliriz” dedi.