Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Görükle Kampüsü'nde bulunan ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tekno Tasarım AŞ Genel Müdürü Mustafa Uysal, AA muhabirine, 2000'den beri otomotiv ve savunma sanayisi firmalarına ürün geliştirme, yeni ürün tasarımı ve yüksek teknoloji alanında çalıştıklarını söyledi.

Uysal, 1930'lu yıllarda geliştirilen fotokopi makinelerinin 20 yıldır etkin olarak kullanıldığını belirterek, artık fotokopi makinelerinin hemen hemen her büroda olduğunu ve bu makine sayesinde hızlı bir şekilde kağıt üzerine kopya işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Geliştirdikleri kopya makinesinin fotokopi makinelerinin yeni teknolojik versiyonu olduğuna işaret eden Uysal, "ULUTEK'te arkadaşlarımızla yaklaşık 1,5 yıllık çalışmanın neticesinde böyle bir makineyi ürettik. Bu kopya makinesine bir cismi koyduğumuzda o cismin üç boyutlu hızlı bir şekilde taramasını ve bu taranmış cismin doğrudan parça üretimini gerçekleştiriyor. Bu makine hem ülkemize hem de dünyaya önemli bir mesafe katettirecek. Artık hızlı bir şekilde gördüğünüz bir cismi tasarım ve çizim programlarına ihtiyaç duymadan tek tuşla tarayıp aynısını üretme imkanına ulaşacağız." diye konuştu.

"İstenilen ölçekte ve hızlı bir şekilde prototip üretilebiliyor"

Uysal, ABD, Japonya ve Almanya'da bu alanın öncelikli çalışma alanı olarak görüldüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Normal üç boyutlu yazıcılar plastik malzemeyi hızlı bir şekilde üretebiliyor fakat bir parçanın üretilebilmesi için parçanın tasarım modelinin olması gerekiyor ya da üç boyutlu tarama cihazında parçanın ayrıntılı olarak taranıp tekrar bu dataların bir tasarım programında iyileştirilmesi gerekiyor. Bizim geliştirdiğimiz üründe ise buna ihtiyaç kalmıyor. Biz parçayı makinenin içine koyduğumuz zaman makinedeki tarama sistemi parçayı hızlı bir şekilde tarayarak ihtiyaç duyulan kaliteye getiriyor. Tarama işlemi bittikten sonra bu parçanın istenilen ölçekte ve büyüklükte hızlı bir şekilde prototipi üretilebiliyor."

30 dakikada prototip

Dünyada bu tür kopya makinesi cihazlarının olduğunu ancak o makinelerin ihtiyaç noktasının farklı olduğunu belirten Uysal, şunları kaydetti:

"O cihazlarda genelde 2-3 saat bir tarama süresi 8-10 saatlik bir prototip üretim süresi var. Bu çok uzun bir süre. Gelecekte bu makinelerin daha hızlı olması hedefleniyor. Ürettiğimiz makineyi daha hızlı bir şekilde yapmayı başardık. Üç boyutlu kopya makinesinde bir parçayı hızlı bir şekilde tarayıp 30 dakikalık bir sürede de prototip olarak üretebiliyoruz. Yaklaşık yarım saatte bir ürünün kopyasını üretip 'işte bu parça' deme imkanımız var. Böyle bir parçayı başka şekilde üretmeye kalksak tasarımından prototip üretimine kadar geçen süre en az 3-4 günü alır. Bu cihazla çok hızlı ve kısa bir sürede bir parçanın kopyasını elde etmemiz mümkün."

"Ürünümüzü seri imalat aşamasına getirebilmeyi amaçlıyoruz"

Makineyi iç piyasada yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ve bununla ilgili şu anda siparişleri almaya başladıklarını anlatan Uysal, şunları dile getirdi:

"Yakın bir gelecekte bu makineyi yurt dışına ihraç edeceğiz. Yurt dışından yüksek teknolojik ürünlerin ülkemize gelmesiyle ilgili bir kısıtlama var. Eğer biz bu teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilirsek yerli bir teknolojiyi yurt dışına ihraç edebilir hale geleceğiz. Ayrıca bu teknoloji beraberinde başka teknolojileri de getirecek. O teknolojileri de getirebilmek için biz teknoloji treninin bir vagonuna girmiş olduk. Ürünümüzü seri imalat aşamasına getirebilmeyi amaçlıyoruz. Teknoloji bölgesindeki kuluçka sistemimizi bir seri imalat sistemine dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bunu uluslararası pazarlarda ve fuarlarda tanıtarak dünyaya satabilmeyi hedefliyoruz. Bu makinenin yurt dışındaki emsallerinin fiyatı 20-25 bin avro arasında. Bu ürünü yerli imkanlarla üreterek bu fiyatın üçte biri rakamına satabilir hale geldik. Bu ürünün kilogram başına ihracat bedeli de yüksek. Bu makinenin kilogram başına 650 dolar ihracatı var. Yani kısacası katma değeri yüksek bir ürün."