Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde, Da Vinci robotu ile uygulanan kafa tabanı tümörü ameliyatı ile dünyada bir ilke imza atıldı. Robotik teknoloji ile yapılan beyin cerrahi ameliyatı, özel dizayn edilmiş İbn-i Sina Hastanesi ameliyathanesinde, uzman doktor Ümit Eroğlu tarafından gerçekleştirildi. Ameliyata çeşitli tıp dallarından çok sayıda hekim de katkı verdi. 50 yaşındaki kadın hastada kafatası ve omurganın birleştiği yeri sağlayan bir kemikte büyük bir tümör tespit edildiğini belirten Eroğlu “Hastamız, dünyada pür robotik cerrahi ile kafa tabanı tümör ameliyatı olan ilk ve tek vakadır. Daha önce yayınlanan vakalar, robot yardımlı cerrahilerdir. Başarılı sonuçlar elde ettik ve hastamız şifa ile taburcu oldu” bilgilerini verdi. Hastada tümörün bulunduğu yerin derin, dar ve ulaşılması zor bir bölge olduğunu aktaran Eroğlu, bu sebeple mevcut yöntemlerin kullanılması hâlinde ameliyat sonrası sonuçlarda başarının düşük olduğunu ifade etti.