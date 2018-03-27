Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Kamera ve fotoğraf makinelerinin cebe girmesiyle kullanıcılar daha fazla alan açmak için cihazlarındaki fotoğrafları silmek zorunda kalıyor. SanDisk tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’deki bireyler akıllı telefonlarıyla haftada ortalama 23 fotoğraf çekerken 7 tane video kaydediyor. Kullanıcıların yüzde 45’i bir ayda en az bir kere, yüzde 60’ı ise en az her üç ayda kapasite problemiyle karşılaşıyor. Araştırmaya göre yüzde 48’i de boş alan oluşturmak için değerli fotoğraflarını veya videolarını sildikleri için üzülüyor. Eğer dosya silmeleri gerekirse Türkiye’nin yüzde 28’i, kendilerinin, evcil hayvanlarının veya ailelerinin resimlerinden önce arkadaşlarının olduğu resimleri silmeyi tercih ediyor. Buna rağmen Türkiye’nin yalnızca üçte biri manuel olarak akıllı cihazlarındaki verileri en az haftada bir kere yedeklerken yüzde 60’ı bunu en az ayda bir kere yapıyor. Yüzde 7’si ise hiç yedeklemiyor.