2 Nisan 2018 tarihine kadar başvuruların alınacağı programa, üniversitelerin 4. sınıfı ve yüksek lisans son sınıfta okuyan 2018 yılı Haziran döneminde mezun olabilecek adaylar başvuru yapabilecek. Programa www.discoversamsung.net linkinden başvuru yapan genç yetenekler Samsung’da işe başlama şansı yakalayacaklar.  