2 Nisan 2018 tarihine kadar başvuruların alınacağı programa, üniversitelerin 4. sınıfı ve yüksek lisans son sınıfta okuyan 2018 yılı Haziran döneminde mezun olabilecek adaylar başvuru yapabilecek. Programa www.discoversamsung.net linkinden başvuru yapan genç yetenekler Samsung’da işe başlama şansı yakalayacaklar.
Samsung Türkiye’de çalışma fırsatı
27.03.2018 - 04:22 | Son Güncelleme: 27.03.2018 - 04:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsung, geleceğin liderleri olacak gençleri bünyesine katmak için sürdürdüğü işe alım programı “Discover Samsung”un 4’üncü dönemini başlatıyor.
Etiketler : samsung türkiye,
552701 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/552701.aspx
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