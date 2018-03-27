Kanaan yeni görevinde; şirketin Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesindeki ülkelerde siber güvenlik farkındalığını yayma amaçlı stratejik hedeflerine yönelik çalışmalarına devam edecek. Kanaan ayrıca şirketin bölgedeki liderliğini pekiştirmek için çalışacak.
Kaspersky Lab Türkiye Müdürü Amir Kanaan
27.03.2018 - 04:23 | Son Güncelleme: 27.03.2018 - 04:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kaspersky Lab’ın META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) Bölgesinden sorumlu genel müdürlüğüne Amir Kanaan getirildi.
Etiketler : amir kanaan,
552702 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/552702.aspx
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