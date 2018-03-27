Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanaan yeni görevinde; şirketin Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesindeki ülkelerde siber güvenlik farkındalığını yayma amaçlı stratejik hedeflerine yönelik çalışmalarına devam edecek. Kanaan ayrıca şirketin bölgedeki liderliğini pekiştirmek için çalışacak.