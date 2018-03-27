Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kampanya dâhilinde dual kameralı reeder P12S’in fiyatı 1.799 TL’den 1.599 TL’ye, P12 Curve modeli ise 1.499 TL’den 1.399 TL’ye indirildi. Her iki telefona da mart ayı sonuna kadar teknoloji marketlerinden indirimli fiyattan sahip olunabilecek.