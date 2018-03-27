Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan, fotoğraf çeken ve müzik çalan şemsiyeler LED aydınlatma özelliğiyle de geceleri yol gösteriyor.

Air Shield: Işın kılıcı gibi

Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan şemsiye açıldığı zaman omuzlarınızın altına kadar iniyor ve şeffaf olduğu için görüşünüzü kesmiyor. Ayrıca üst bölümüne yerleştirilen LED ışık sistemiyle gece de rahatlıkla kullanılabiliyor. Yine üst bölümüne konulan hava çıkışıyla rüzgarlı havalarda tersine dönmeyen Air Shield Umbrella, tüm kabloları gizli olduğu için de bir ışın kılıcı gibi görüntü çiziyor.

iBrella: Müzik çalıyor

iBella bir mikroişlemci, ivmeölçer, salon etki sensörleri ve bir jiroskop” dan oluşuyor. iPod ile entegre şekilde çalışan şemsiyeden şarkı çalmasını istiyorsanız sallamanız yeterli.

Oombrella: Yağmuru 15 dakika önce haber veriyor

Oombrella isimli şemsiye sahip olduğu akıllı sensörler sayesinde yağmuru önceden tahmin edebiliyor. Şemsiyenin tutma yerinde nem, sıcaklık, basınç ve ışınları ölçen sensörler bulunuyor. Topladığı verileri mobil uygulaması yoluyla sahibine ileten Oombrella, yağmur yağmadan 15 dakika önce uyarı veriyor. Oombrella restoranda veya başka bir yerde unutursanız bir uyarı gönderiyor. Kickstarter’da tanıtılan Oombrella’nın fiyatı 59 avro.

Pileus: Ekrana dönüşüyor

İnternete bağlanabilen şemsiye yerleşik bir kamera ile Wi-Fi özelliğiyle birlikte geliyor. Pileus kullanıcısı şemsiye ile fotoğraf veya video çekebiliyor ve bunları Flickr veya YouTube’a yükleyebiliyor. Görüntüler şemsiyenin alt yüzeyine yansıtılarak izlenebiliyor.

Hedonics: Solar şemsiye

Hedonics’in güneş şemsiyesi, ruh hâlini aydınlatma sağlamak için dâhilî güneş paneli ile güçlendirilmiş 16 adet beyaz LED’e sahip. LED’ler dört saate kadar aydınlatma sağlıyor.