Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GetContact rehbere nasıl kaydedildim? diye sorgulayanlar için BTK'dan bir uyarı geldi. Son zamanların en popüler uygulaması olan GetContact ile ''Beni rehberine kim nasıl kaydetmiş'' sorusuna cevap bulunuyor. GetContact uygulaması öyle yayıldı ki; ''GetContact kim beni rehberine nasıl kaydetmiş'' tarzında sonuçlara ulaşanlar, Instagram, Facebook, Twitter ve diğer sosyal medya mecralarından sonuçlarını paylaştı. Arkadaşlarının paylaştığı gönderileri görenler ise GetContact nedir, ne işe yarar nasıl kullanılır sorularına cevap aradı. Bu soruların cevaplarını bulanlar ise GetContact beni rehberine kim nasıl kaydetmiş, GetContact rehbere nasıl kaydedildim ve GetContact rehbere nasıl kaydedildiğini sorgulamak öğrenmek için internette aramalarını sürdürüyor. GetContact uygulamasından evvel CİA uygulaması da bu tarz soruların cevaplarını veriyordu. Ancak GetContact uygulamasıyla bu sosyal medyada yeni bir akımın başlamasına sebep oldu. İşe GetContact beni rehberine kim nasıl kaydetmiş, GetContact rehbere nasıl kaydedildim, rehberde nasıl görünüyorum? gibi soruların cevapları. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) GetContact uygulamasıyla ilgili bir uyarıda bulundu.

GetContact ile kişilerin telefon rehberlerine nasıl kaydedildiğinizi öğrenmek için tıklayın

Getcontact Apple için tıklayın

Getcontact android için tıklayın

BTK'dan GetContact uyarısı

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, hızla yayılan ve güvenlik açığı içeren 3. parti uygulamalarla kaynağı belli olmayan, kullanıcıdan izin talep eden GetContact ve benzeri uygulamaların kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabileceği konusunda uyardı.



Rehberlik hizmeti veren uygulamalara yönelik şikayetlerin artması üzerine BTK'nin, konuyu gündemine alması bekleniyor.

GetContact sorgulamasının ardından kişisel bilgiler tehlikede

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe de AA muhabirine, en popüler rehber uygulamalarından GetContact'ın kullanıcıların numarasını ve isimlerini havuzunda topladığını söyledi.

Uygulamanın rehberi kopyalama sistemi olduğu için kişinin numarası ve bilgilerini diğer kişilerle paylaştığına dikkati çeken Aktepe, şöyle devam etti:

"Uygulama bu noktada, özel hayatın gizliliği bakımından sıkıntılar doğuruyor. Buradan numaranızı ve bilgilerinizi silebilmek için sisteme eklenen unlist (listeden çıkarma) özelliğini kullanabilirsiniz. Bunun için de öncelikle uygulamadan hesabınızı silmeniz gerekiyor. GetContact uygulamasını indirerek telefonunuza erişim hakkı vermiş oluyorsunuz. Tüm verileriniz alınıyor. Cep telefonunuza giriş hakkı verdiğiniz için tüm kişisel bilgileriniz de ele geçiriliyor."

Aktepe, ıslak imza ya da elektronik imzayla kullanıcıların rızasının alınmadığına işaret ederek, "Biz bu tür yazılımları, tüm bilgilerinizi toplayarak casusluk yapmayı amaçlayan ve insanların davranışlarını ortaya çıkaran bir kötücül yazılım olarak tanımlıyoruz." dedi.

Söz konusu yazılımların davranış şekillerini etkilediğini anlatan Aktepe, bunun amacının siber saldırılarda kullanılacak istihbaratı toplamak olduğunu dile getirdi.

GetContact uygulamasıyla birlikte bilgilerin nasıl kullanıldığı bilinmiyor

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan da GetContact, CIA, UpCall, True Caller gibi mobil uygulamaların, tanınmayan numaraların kimlere ait olduğunu, rehberde nasıl kaydedildiklerini ve arama engelleme gibi veriler sunduğunu söyledi.

Uygulamayı indirip rehbere erişim izni verildiğinde bu programı kullananların, kişilerin rehberlerine erişebildiğini vurgulayan Ercan, şunları kaydetti:

"Kullanıcıların sisteme verdikleri bilgilerin kimlerle paylaşıldığı ve ne şekilde kullanıldığının bilinmemesi ciddi tehlike arz ediyor. Bu uygulamaları indirirken rehbere ve kişisel verilere ulaşım izni istiyor. İşte tam da burada tehlike başlıyor. Ayrıca kullanıcının kendi numarası da sisteme otomatik kopyalanıyor. Havuzda toplanan numaralar ve isimler, sorgulama yapan diğer kişilerle paylaşılıyor."

Ercan, rehbere erişim imkanı sağlayan bu uygulamaların ileride ciddi güvenlik açıklarına neden olabileceğini belirterek, "Sizlerden aldıkları bu bilgileri reklam ve algı yönetimi için uygulamalar vasıtasıyla kullanmış oluyorlar. Bu ve benzeri tüm uygulamalara dikkatli yaklaşmak ve erişim izni vermemek gerekiyor." diye konuştu.

GetCcontact rehberden nasıl çıkılır?

GetCcontact rehber havuzuna girdikten sonra çıkmak isteyenler için çözüm sunuluyor. Bunun için www.getcontact.com adresine girin. Web sitesinin altında yer alan ‘Unlist’ seçeneğine basın. Ekrana gelen ekrana telefon numaranızı girin ve onay verin. GetContact’tan paylaşılan bilgilere göre 24 saat içinde telefon numaranız bu listeden kaldırılacak.

GetContact uygulamasıyla beraber 5 milyar sorgulama

Peki bu ve buna benzer rehberin paylaşıldığı uygulamaların ne gibi bir sakıncası olabilir? Cep telefonu kullanıcılarının günümüzdeki en büyük sorunu olan ve alınan her önleme rağmen bir türlü önlenemeyen ‘spam’ yani istenmeyen SMS’ler GetContact gibi uygulamaların hayatımıza getirdiği sorunların başında.

GetContact uygulama havuzuna giren numaralar, reklam ve pazarlama yapan şirketler tarafından kolaylıkla satın alınabiliyor. Bunun karşılığında ise reklam amaçlı SMS’ler gönderilebiliyor. Sadece SMS değil, pazarlama şirketleri aramalar da gerçekleştirilerek, GetContact üzerinden elde ettiği rehberi kullanabilir. Öte yandan GetContact üzerinden dün itibariyle 5 milyar rehber sorgulamasının da gerçekleştiğiniz paylaşalım.