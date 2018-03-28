Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk mühendisler tarafından, görme engellilerin yardıma ihtiyaç duymadan kapalı mekanlarda dolaşabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen “Sesli Adımlar” (Loud Steps) uygulaması, ABD’de kullanılmaya başlandı.

Chicago’nun Skokie bölgesindeki bir otelde aplikasyon tanıtım programı düzenlendi.

Programda, aplikasyonun uygulamalı tanıtımını gerçekleştiren görme engelli Amerikalı Paul Ponchillia, yardım almadan otel içinde tespit edilen hedeflere ulaştı. Ponchillia, uygulamayı kullanarak otelin 8. katında bulunan odasına sorunsuz çıktı.

Ponchillia, tanıtım sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlük hayatta çok önemsiz gibi algılanan birçok şeyin görme engelliler için ciddi zorluklar oluşturabildiğine dikkat çekti.

"Huzursuz olmak yerine kendimden emin bir şekilde yolumu bulabiliyorum"

Oteller gibi ilk kez gittikleri yerlerde yönlerini bulmakta çok zorlandıklarını kaydeden Ponchillia, "Uygulamanın hassas yönlendirmeleri sayesinde, huzursuz olmak yerine kendimden emin bir şekilde yolumu bulabiliyorum." dedi.

Sesli Adımlar sayesinde kendisini “herkes gibi” hissettiğini ifade eden Ponchillia, “Sesli Adımlar aplikasyonu, benim gibiler için çok özel ve önemli bir şeyin başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Bunun gibi başka uygulamalara da ihtiyacımız var." diye konuştu.

Mühendislerinden Uğur Aydemir, kablosuz internet kullanan Sesli Adımlar uygulamasının, dünyada oteller için yapılan ilk kapalı alan aplikasyon olduğunu vurguladı. Aplikasyonun aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu kaydeden Aydemir, “Aplikasyonumuzla görme engellilerin hayatlarına inanılmaz kolaylıklar sağlıyor ve onlara tekrardan bağımsız hareket etme şansı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydemir, Amerika’nın farklı bölgelerinden gelen 12 görme engelli ile yürüttükleri test çalışmaları sonrasında çok olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

ABD’de faaliyet gösteren birçok görme engelli merkeziyle yaklaşık 2 yıldır sürdürdükleri proje neticesinde ülkedeki kapalı alan navigasyonu standartlarını oluşturacaklarını ifade eden Aydemir, söz konusu projenin de altyapısında Sesli Adımlar uygulamasının bulunacağını kaydetti.

Aplikasyonun, operatörden bağımsız şekilde kablosuz internet üzerinden hizmet veriyor olmasının en önemli tercih sebebi olduğunu belirten Aydemir, “Görme engellilere 8 ülkede yaklaşık 100 noktada hizmet vermekteyiz ve bu alanda iddialıyız. ABD’yi büyük bir pazar olarak görüyoruz ve burası için ciddi hedeflerimiz var." ifadelerini kullandı.

Programa katılan Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar da Türk mühendislerin geliştirdiği bir aplikasyonun, ABD gibi teknolojinin çok geliştiği bir ülkede kullanılıyor olmasından gurur duyduğunu söyledi.

Otel Yöneticisi John Callan, uygulamanın görme engelli misafirler için çok önemli olduğunu belirterek "Görme engelli misafirlerimiz artık odalarını bulmak için 4-5 kişiden yardım almak zorunda değiller." diye konuştu.

Antalya Havalimanı'nda Ağustos 2017'ta hizmete giren ve kablosuz internet üzerinden havaalanında navigasyon sağlayan dünyadaki ilk uygulama, operatörden bağımsız olarak cep telefonlarına yükleniyor ve sesli betimlemeler ile görme engellilerin alışveriş merkezi gibi karmaşık yapılarda, herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan gitmek istediği yeri bulmasını veya o anda nerede olduğunu anlamasını sağlıyor.