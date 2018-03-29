Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9.7 inç büyüklüğündeki tablet Apple Pencil ile birlikte geliyor. Türkiye'de nisan ayında 1699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. iPad ve Apple Pencil, fikirleri çizerek hayata geçirmekten, el yazısıyla alınmış notlarla ekran görüntülerini işaretlemeye kadar birçok özellikle kullanıcılara daha üretken olma imkanı tanıyor. Ucuz iPad’in kalbinde iPhone 7'lerde kullanılan A10 Fusion işlemcisini yer alıyor. Cihaz önceki iPad modellerinde olduğu gibi Touch ID ile korunuyor. iPad’in arkasında 8 megapiksel değerinde bir arka kamera, ön tarafında ise HD çözünürlükte Facetime kamerası bulunuyor. Yeni iPad’de AR desteği var. Apple'a göre yeni iPad tam 10 saat şarja ihtiyaç duymadan çalışabiliyor.