Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde GetContact isimli uygulama çılgınlığı yaşanıyor. İnsanlar sırf başkalarının telefonlarında hangi isimle kayıtlı olduklarını öğrenmek için ne kadar güvenilir olduğunu sorgulamadan tüm erişim izinlerini kabul ederek uygulamayı indiriyor. Yetkililer ise, kullanıcıları, bir defa daha düşünmeleri konusunda uyarıyor. Uzmanlardan Çağatay Yücel ve Murat Ödemiş, şu uyarılarda bulundu: Uygulama; verdiğiniz izinlerlerle isterse cihazınızdaki tüm kişi ve numaralara erişebilir. Hatta kişilerinizi değiştirip telefon numaralarına doğrudan çağrı yapabilir. Belleğinizin içeriğini değiştirir veya silebilir. Kameranızla fotoğraf çekebilir ve video kaydedebilir. Eğer sosyal medya hesabınızla giriş yaparsanız o hesabınızın tüm bilgileri de kullanılabilir" dedi.

ŞANTAJ VE HIRSIZLIĞA DAVET

Bir balon patlatma oyunu, kameranıza erişmek istiyorsa sorgulayın. Casus yazılım, tüm kişisel bilgilerinizi, ortam seslerini, kameranızın görüntülerini şantaj amacıyla kötü niyetli insanlara ulaştırabilir. Örneğin, kendini şehir uygulaması olarak tanıtan bir yazılıma eklenerek şehirdeki birçok insanın coğrafi bilgilerine erişilebilir ve kullanıcılarının evde olup olmadıkları tespit ederek hırsızlığa davetiye çıkarılabilir.

4.5 MİLYAR SORGULAMA

Rehber uygulamaları arasında GetContact, CIA, UpCall, Truecaller, CallApp, Kim Arıyor? uygulamaları öne çıkıyor. Bu uygulamaların sadece Google Play üzerinden indirilme

sayısı 100 milyonları buluyor. GetContact uygulamasıyla şu ana kadar 4.5 milyar telefon sorgulaması yapıldı.

GÖZLER BTK'DA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, rehber uygulamalarıyla ilgili inceleme başlattı. 25 programın incelemeye alındığını belirten Sayan, “Kullanıcının izni olmadan yasa dışı paylaşım yapan programlara erişim engeli getireceğiz. Google ve Apple ile iletişime geçtik” dedi.