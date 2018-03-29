Hassas Güdüm Kiti Projesi, MK-84 ve NEB bombalarını akıllı hale getiriyor. 2020'ye kadar teslim edilmeleri beklenirken, yüksek irtifadan bırakıldığında 15 deniz mili mesafedeki hedefleri vurabilme kabiliyetine sahip oldukları belirtildi.

TESLİMAN TARİHİ 2019-2020 ARASI

ASELSAN ve Millî Savunma Bakanlığı arasında imzalanan sözleşme Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.

KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2019-2020 yıllarında gerçekleştirileceği bildirildi.

MK-84 VE NEB BOMBALARINI AKILLI HÂLE GETİRİYOR

Orta irtifadan bırakıldığında 12 deniz mili, yüksek irtifadan bırakıldığında 15 deniz mili mesafedeki hedefleri vurabilme kabiliyetine sahip olan HGK-1 mevcut 2,000lb MK-84 ve NEB bombalarını akıllı hâle getiriyor.